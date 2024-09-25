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Окупанти вдарили по будинку культури в Херсоні (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по будинку культури в Херсоні (відео)
Наслідки ворожого обстрілу Херсона, 25 вересня 2024 р.
скріншот відео Херсонської ОВА

Ворог скинув на Дніпровський район керовані авіабомби

Сьогодні вранці Херсон опинився під ударами російської авіації. Пошкоджено заклад культури. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Уранці ворог скинув на Дніпровський район дві керовані авіабомби. Один із ударів прийшовся по закладу культури.

«Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, також там вирувала пожежа», – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що в Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи після вчорашнього влучання російської бомби по житловому будинку. Нині відомо про 25 постраждалих на цій локації та одну загиблу жінку. 

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Теги: війна обстріл культура Херсон

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