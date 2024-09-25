Окупанти вдарили по будинку культури в Херсоні (відео)

Ворог скинув на Дніпровський район керовані авіабомби

Сьогодні вранці Херсон опинився під ударами російської авіації. Пошкоджено заклад культури. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Уранці ворог скинув на Дніпровський район дві керовані авіабомби. Один із ударів прийшовся по закладу культури.

«Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, також там вирувала пожежа», – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

Зранку росіяни скинули на Дніпровський район Херсона дві керовані авіабомби.



Одна із них влучила у заклад культури. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, на місці спалахнула пожежа. pic.twitter.com/sUtEVfdp0f — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Нагадаємо, що в Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи після вчорашнього влучання російської бомби по житловому будинку. Нині відомо про 25 постраждалих на цій локації та одну загиблу жінку.