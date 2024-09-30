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В Києві та ряді регіонів оголошено повітряну тривогу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Києві та ряді регіонів оголошено повітряну тривогу
фото з відкритих джерел

Громадянам рекомендують прямувати в укриття

В Києві, 30 вересня, о 01:08 було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих БпЛА на території України.

Моніторингові канали та Повітряни сили повідомляють про загрозу атаки БпЛА.

 

Мапа тривог станом на 01:09 має такий вигляд.

В Києві та ряді регіонів оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагаддаємо, у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У ніч проти 29 вересня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. 

До слова, ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл.

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Теги: війна тривога росіяни

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