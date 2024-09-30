В Києві та ряді регіонів оголошено повітряну тривогу
Громадянам рекомендують прямувати в укриття
В Києві, 30 вересня, о 01:08 було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих БпЛА на території України.
Моніторингові канали та Повітряни сили повідомляють про загрозу атаки БпЛА.
Мапа тривог станом на 01:09 має такий вигляд.
Нагаддаємо, у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У ніч проти 29 вересня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками.
До слова, ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл.
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