В Києві та ряді регіонів оголошено повітряну тривогу

Громадянам рекомендують прямувати в укриття

В Києві, 30 вересня, о 01:08 було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих БпЛА на території України.

Моніторингові канали та Повітряни сили повідомляють про загрозу атаки БпЛА.

Мапа тривог станом на 01:09 має такий вигляд.

Нагаддаємо, у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У ніч проти 29 вересня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками.

До слова, ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл.