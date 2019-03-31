В МВС відреагували на позування Ляшка із заповненим бюлетенем



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Що стосується дій Ляшка, їх оцінять правоохоронці Фото: Інформатор

Порушення норми закону може тягнути за собою відповідальність до трьох років обмеження волі

Правоохоронці вивчать дії кандидата в президенти Олега Ляшка, який під час голосування продемонстрував журналістам свій заповнений бюлетень, і дадуть їм правову оцінку.

Про це повідомив радник глави МВС Іван Варченко під час брифінгу.

«Один з кандидатів на посаду президента сьогодні зробив річ, яка може кваліфікуватися, як та, що має ознаки кримінального злочину, а саме – розкрив таємницю голосування. Закон прямо забороняє демонстрацію виборчого бюлетеня в приміщенні для голосування, не в кабінці, де ви здійснюєте, а вже в приміщенні. Тобто розгортати бюлетень, показувати людям і розказувати: «Ось, як я проголосував» - цього робити не можна», - сказав Варченко.

Він підкреслив, що порушення цієї норми закону може тягнути за собою відповідальність до трьох років обмеження волі.

«Шановні виборці, ще раз нагадую, ви нікому не повинні звітувати про результат свого волевиявлення, до того ж не тільки не повинні, а забороняється звітувати і показувати, демонструвати публічно ту пташечку, той хрестик… які ви написали в виборчому бюлетені. Згорніть його або не згорніть, а - до себе змістовною частиною, вкиньте в скриньку для голосування і не порушуйте таким чином закон», - зазначив радник глави МВС.

Що стосується дій Ляшка, їх оцінять правоохоронці. «Поліція кваліфікує зараз ці випадки, всі випадки, які будуть відбуватися сьогодні, і там обов’язково буде надано правову оцінку», - наголосив Варченко.

Як відомо, Комітет виборців України повідомив, що Ляшко продемонстрував в присутності телекамер та виборців бюлетень із результатами свого волевиявлення, що є порушенням.

Ляшко проголосував разом з дружиною Росітою на 221-му виборчому окрузі на Печерську у Києві.

Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.

Джерело: 112 Україна