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    Сенатори-республіканці висунули ультиматум Байдену через «Північний потік – 2»

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    &laquo;Північний потік-2&raquo; готовий на 99% - Сенатори-республіканці висунули ультиматум Байдену через «Північний потік – 2»
    «Північний потік-2» готовий на 99%
    Фото з відкритих джерел

    За твердженням сенаторів, «Північний потік–2» завдає шкоди національним інтересам США і їх партнерам

    Група американських сенаторів-республіканців поставила ультиматум адміністрації президента США Джо Байдена через газопровід «Північний потік–2». Про це повідомляє Bloomberg.

    12 парламентаріїв на чолі з Петом Тумі пригрозили заблокувати призначення в міністерство фінансів США, якщо уряд не змінить свою позицію щодо реалізації проєкту і не введе нові санкції. Відповідну загрозу вони направили главі казначейства Джанет Йеллен.

    За твердженням сенаторів, «Північний потік–2» завдає шкоди національним інтересам США і їх партнерам.

    Вони також відзначають, що в разі завершення будівництва газопровід посилить вплив Росії на Європу і дестабілізує ситуацію в Україні.

    До слова, Німеччина готова до консультацій щодо «Північного потоку-2» на вимогу України.

    Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

    За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

    Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

    Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.

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    Теги: США газ Німеччина Газпром санкції транзит Україна Північний потік-2
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    Сенатори-республіканці висунули ультиматум Байдену через «Північний потік – 2»