Сенатори-республіканці висунули ультиматум Байдену через «Північний потік – 2»

За твердженням сенаторів, «Північний потік–2» завдає шкоди національним інтересам США і їх партнерам

Група американських сенаторів-республіканців поставила ультиматум адміністрації президента США Джо Байдена через газопровід «Північний потік–2». Про це повідомляє Bloomberg.

12 парламентаріїв на чолі з Петом Тумі пригрозили заблокувати призначення в міністерство фінансів США, якщо уряд не змінить свою позицію щодо реалізації проєкту і не введе нові санкції. Відповідну загрозу вони направили главі казначейства Джанет Йеллен.

За твердженням сенаторів, «Північний потік–2» завдає шкоди національним інтересам США і їх партнерам.

Вони також відзначають, що в разі завершення будівництва газопровід посилить вплив Росії на Європу і дестабілізує ситуацію в Україні.

До слова, Німеччина готова до консультацій щодо «Північного потоку-2» на вимогу України.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.