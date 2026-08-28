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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 серпня
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують сильний вітер у деяких областях

В Україні завтра, 29 серпня, очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики зауважили, що 29 серпня вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 серпня фото 1

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголосив Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, 27 серпня у Києві з'явилася веселка, хоча дощу в столиці не було. Незвичне природне явище вдалося зафіксувати на фото.

Також після дощу над Києвом увечері 21 липня з'явилася подвійна веселка. Рідкісне атмосферне явище могли спостерігати мешканці різних районів столиці, зокрема Оболоні.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода

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