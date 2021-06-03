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    У Франції почнуть вакцинувати від Covid підлітків

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    Половина дорослого населення Франції нині отримали принаймні одне щеплення - У Франції почнуть вакцинувати від Covid підлітків
    Половина дорослого населення Франції нині отримали принаймні одне щеплення
    Фото з відкритих джерел

    французька влада заявляє, що ситуація з поширенням Covid - 19 в країні залишається помірною

    З 15 червня у Франції почнуть пропонувати вакцинуватись від Covid-19 молодим людям віком від 12 до 18 років. У Франції половина дорослого населення отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє France 24 з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

    Макрон нагадав, що половина дорослого населення Франції нині отримали принаймні одне щеплення.

    Зазначається, що рішення про вакцинацію підлітків ухвалили, коли в кількох країнах обговорюється питання, чи слід перш за все зарезервувати дози для дорослих, які більш уразливі до вірусу, чи почати вакцинацію молоді, щоб якомога швидше захистити більшу частину населення.

    До цього французька влада оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків.

    Нагадаємо, французька влада заявляє, що ситуація з поширенням Covid - 19 в країні залишається помірною.

    Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

    Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

    Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

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    Теги: ЄС Франція щеплення імунітет влада населення
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    У Франції почнуть вакцинувати від Covid підлітків