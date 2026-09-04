У Києві лунали вибухи: сил ППО працювали по ворожих дронах

Мер столиці закликав мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою загрози

Третя за день повітряна тривога у столиці тривала 12 хвилин

Сьогодні вдень у столиці пролунала серія вибухів. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Главком»

Сирену ввімкнули о 13:18, після чого на правому березі було чутно роботу сил протиповітряної оборони.

О 13:20 міський голова Віталій Кличко підтвердив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, та закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

Повітряна тривога тривала 12 хвилин, після чого було оголошено відбій.

Офіційна інформація щодо наслідків атаки, а також можливих руйнувань чи постраждалих наразі уточнюється. Мешканців закликають не поширювати кадри роботи ППО в мережі.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сьогодні, 4 вересня 2026 року, під час повітряної тривоги виникла пожежа на території нежитлової забудови. У районі Броварів після атаки РФ сталась пожежа на промисловому об'єкті.