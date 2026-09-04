У Києві лунали вибухи: сил ППО працювали по ворожих дронах
Третя за день повітряна тривога у столиці тривала 12 хвилин
Сьогодні вдень у столиці пролунала серія вибухів. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Главком»
Сирену ввімкнули о 13:18, після чого на правому березі було чутно роботу сил протиповітряної оборони.
О 13:20 міський голова Віталій Кличко підтвердив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, та закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.
Повітряна тривога тривала 12 хвилин, після чого було оголошено відбій.
Офіційна інформація щодо наслідків атаки, а також можливих руйнувань чи постраждалих наразі уточнюється. Мешканців закликають не поширювати кадри роботи ППО в мережі.
Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сьогодні, 4 вересня 2026 року, під час повітряної тривоги виникла пожежа на території нежитлової забудови. У районі Броварів після атаки РФ сталась пожежа на промисловому об'єкті.
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