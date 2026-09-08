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Ворог атакує Київ: у місті пролунали вибухи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог атакує Київ: у місті пролунали вибухи
У Київській міській військовій адміністрації закликали громадян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги
фото ілюстративне

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

У ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Про загрозу застосування балістичного озброєння раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ, пише «Главком»

Оновлено 04:26

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу на території навчального закладу в Голосіївському районі, а також про попередньо заблокованих людей у житловому будинку. У Подільському та Дарницькому районах зафіксовано загоряння на нежитлових територіях.

Повітряні сили попереджають про групу крилатих ракет на Сумщині курсом на Чернігівщину – загроза зберігається.

Оновлено 04:12

У Солом'янський район викликали медиків, бригада прямує на місце. Мер Києва Віталій Кличко повідомив: «Столиця під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!».

Оновлено 04:04

У Соломʼянському районі, внаслідок ворожої атаки, виникло загоряння складського приміщення. Про це повідомили у КМВА. І попередили про нові швидкісні цілі у напрямку Києва. 

Ворог атакує Київ: у місті пролунали вибухи фото 1
фото: соцмережі

Оновлено 03:50

КМВА повідомила про перші наслідки ворожої атаки на столицю.

У Солом'янському районі Києва зафіксовано падіння уламків збитої цілі на п'ятиповерховий житловий будинок. На іншій локації в тому ж районі уламки пошкодили триповерховий будинок. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль.

У Київській міській військовій адміністрації закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Хронологія

Вибухи в столиці стали наслідком атаки, про ймовірність якої Повітряні сили попереджали ще вночі: після оголошення тривоги йшлося про загрозу застосування балістичного озброєння. Офіційних даних про кількість ракет, напрямки ударів чи можливі наслідки для інфраструктури наразі немає.

Моніторингові Telegram-канали, які стежать за рухом повітряних цілей, повідомляють, що серед засобів ураження ворог міг застосувати балістичні та гіперзвукові ракети «Циркон». Ця інформація поки не підтверджена офіційно.

Що відомо про ракети «Циркон»

«Циркон» (3М22) – російська крилата ракета, яку Москва позиціонує як гіперзвукову: за офіційними даними РФ, вона здатна розвивати швидкість до 9 Махів. Спершу розроблялася як протикорабельна зброя, однак Росія адаптувала її для ударів по наземних цілях в Україні. Через високу швидкість ракета є складною ціллю для систем ППО, хоча українські Повітряні сили вже мають досвід її збиття за допомогою систем Patriot та SAMP/T.

У Києві та на прилеглих територіях чути роботу сил протиповітряної оборони. Наслідки атаки, зокрема можливі влучання чи постраждалі, уточнюються.

Нагадаємо, від початку тривоги, ще до ракетного удару, Повітряні сили попереджали про рух ворожих реактивних безпілотників, які кілька годин фіксували в різних областях України на шляху до Києва.

В Одесі також пролунали вибухи. Про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму повідомляли Повітряні сили. 

Інформація оновлюється...

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1658-й день повномасштабної війни Росії проти України.

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Теги: росія ворог Москва населення влада озброєння ракета укриття місцева влада зброя ракетна атака

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