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Транспортний колапс у Києві через тривоги: влада шукає рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Транспортний колапс у Києві через тривоги: влада шукає рішення
Ввечері 27 серпня у Києві на червоній лінії метро поїзди не їхали далі станції «Театральна», люди не могли доїхати додому
фото: Київський метрополітен

У Києві опрацьовується можливість організації альтернативного наземного транспортного сполучення

У Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути та збільшення рухомого складу метрополітену з лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог. Про це у відповідь на запит Суспільного повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, інформує «Главком»

На сьогоднішній день опрацьовується можливість організації альтернативного наземного транспортного сполучення. Йдеться про запуск тимчасових автобусів, які курсуватимуть по трасі руху наземних ділянок метро.

Також можливе збільшення кількості поїздів метро із лівого на правий берег міста, сказав заступник директора Валентин Кульбако.

Зокрема, вчора ввечері у Києві на червоній лінії метро поїзди не їхали далі станції «Театральна». Люди не могли доїхати додому. Рух поїздів «червоною» лінією здійснювався: у напрямку центру від ст. «Академмістечко» до ст.«Театральна, у напрямку виїзду з міста від ст. «Арсенальна» до ст. «Академмістечко». «Зеленою» лінією поїзди рухалися – між станціями «Сирець» – «Звіринецька» та «Осокорки» – «Червоний хутір».

Нагадаємо, через підвищену повітряну загрозу для Києва рух поїздів Kyiv City Express 27 серпня  тимчасово призупинили. Рішення ухвалили за вказівкою моніторингових груп компанії. Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати в укриттях або на відстані 100-200 метрів від залізничної інфраструктури.

До слова, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. 

Теги: Київ громадський транспорт метро столиця тривога

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