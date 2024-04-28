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Орбан пояснив, чому блокує допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Орбан пояснив, чому блокує допомогу Україні
Орбан заявив, що через виділення коштів Україні страждає європейський середній клас
фото: Reuters

На думку Орбана, Європейський союз має виділяти якомога менше фінансової допомоги Україні 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно блокує виділення допомоги Україні, адже вважає, що гроші, які надають Україні, мають давати Угорщині. Про це пише Telex.

Голова угорського уряду заявив, що через виділення коштів Україні страждає європейський середній клас. На його думку, Європейський союз має виділяти для України якомога менше фінансової допомоги.

Він додав, що блокує передачу грошової допомоги для України, зокрема, через те, що Брюсель має виділяти фіндопомогу Угорщині.

«Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні», – сказав угорський прем’єр і додав, що дехто називає це правом вето.

Також Орбан висловив думку, що зараз НАТО вступає в російсько-українську війну: «Ми дійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість введення військ в Україну, що відкрило нову главу у війні».

Він сподівається, що «провоєнний менталітет» у Європі «почне давати тріщини», а «дипломатія поверне контроль».

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, але Будапешт не хоче війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро. 

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Теги: Європа гроші Віктор Орбан Європейський союз

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