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Атака на завод у Борисоглєбську. ЗМІ повідомили, чим насправді займалося підприємство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Атака на завод у Борисоглєбську. ЗМІ повідомили, чим насправді займалося підприємство
Далекобійний дрон камікадзе вдарив по авіаційному заводу у Борисоглєбську, який розташований за 300 км від України
фото з відкритих джерел

Уражене підприємство у Борисоглєбську – «711-й авіаційний ремонтний завод» не займався ремонтом літаків й вертольотів

В атакованому авіаційному заводі у Борисоглєбську Воронезької області Росії ремонтували, а також відновлювали ракети для літаків. Про це повідомляє Defence Express.

Зокрема, далекобійний дрон камікадзе вдарив по авіаційному заводу у Борисоглєбську, який розташований за 300 км від України. Як пише видання, уражене підприємство у Борисоглєбську – «711-й авіаційний ремонтний завод» не займався ремонтом літаків й вертольотів.

Натомість його профілем були:

  • авіаційні ракети «повітря-повітря»: Р-27, Р-73, Р-33;
  • авіаційні ракети «повітря-поверхня»: Х-25, Х-58;
  • апаратура наведення крилатих ракет Х-55 та високошвидкісних Х-22;
  • наземні радіостанції типу Р-844М, Р-845М та інші системи радіотехнічного забезпечення польотів.

«Про це говорять річні звіти підприємства, публікація яких припинена у 2021 році через впровадження у РФ режиму тотальної секретності щодо держзамовлення. При цьому вже наприкінці 2010-х років у звітах вказуються максимально розмиті категорії «ремонту авіаційних керованих засобів ураження», – додає видання.

Defence Express додає, що від початку повномасштабного вторгнення Росія активно застосовувала Х-55 та Х-555, а також Х-22, які необхідно було відновлювати. Ймовірно, «711-й авіаційний ремонтний завод» брав в цьому участь.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр, є пошкодження, постраждалих немає.

За словами жителів Борисоглібська, атака на місто сталася близько 4 ранку.

Міноборони РФ повідомляло, що засобами ППО нібито збили чотири безпілотники: два у Білгородській області РФ і два – у Воронезькій. Про влучання в авіазавод пресслужба змовчала.

До слова, унаслідок атаки безпілотників по авіаційному заводу №711 у Воронезькій області РФ, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства.

Теги: війна завод безпілотник дрон російська ракета росія

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