Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа генерала Содоля: начальник штабу «Азова» подав у суд на ДБР

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Справа генерала Содоля: начальник штабу «Азова» подав у суд на ДБР
Юрій Содоль командував обороною Харківського напрямку
фото: ArmyInform

За словами Кротевича, до нього звернулося багато військових, які готові дати свідчення проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ

Начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії «Азов» Богдан Кротевич подав у суд на Державне бюро розслідувань (ДБР), оскільки правоохоронці не відкрили справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. «Азовець» звинувачує генерала в «численних помилках, що призвели до загибелі багатьох військових». Про це Кротевич написав у своєму телеграм-каналі.

Начальник штабу «Азова» нагадав, що ще 27 червня отримав відповідь від ДБР на своє звернення щодо Содоля. У ній правоохоронці запевняли, що заяву військового додадуть до справи про прорив росіян на Харківщині.

Кротевич зауважив, що правоохоронці не викликали його для дачі свідчень, хоча він сам просив бути свідком. За його словами, після цього 4 липня він подав скаргу на ДБР, щоб ті внесли дані в Єдиний реєстр і почати розслідування проти Содоля.

Утім, суд призначив розгляд справи на 10 липня суддею, який мав іти у відпустку. Адвокати Кротевича змогли добитися нового автоматичного перерозподілу суддів, проте новий головуючий поставив засідання на 19 серпня, оскільки в нього самого 15 липня починається відпустка.

«Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали мені зрозуміти, що є вказівка зверху «не давати хід цій справі», – зауважив начальник штабу «Азова».

Кротевич додав, що до нього звернулося багато військовослужбовців, які готові дати свідчення проти генерала Содоля.

Що відомо про Юрія Содоля

Юрій Содоль у 2007 році був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З 2014 року є учасником російсько-української війни. У 2015 році Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС.

 У лютому 2022 року його було нагороджено званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою Донецької області. Він організував успішний контрнаступ та вивів людей з-під атаки. Брав також участь в обороні Маріуполя.

У 2023 році Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

Нагадаємо, що наприкінці червня начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до ДБР. Згодом ДБР запевнило, що перевірить дії екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля в межах справи про прорив російських військ у Харківській області. 

До слова, наприкінці травня ДБР офіційно оголосило про початок досудового розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону в Харківській області. 

Правоохоронці опублікували відповідне повідомлення після того, як «Главком» з посиланням на дані судового реєстру дізнався, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.

Читайте також:

Теги: військові Азов ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни обстріляли медиків
Російські дрони атакували медиків на Херсонщині: є постраждалі
20 липня, 14:50
Внаслідок російських обстрів поранено жінку та чоловіка
У Ківшарівці на Харківщині внаслідок російського удару поранена жінка та пошкоджені будинки
15 липня, 04:00
Азовці підготують учителів для курсу «Захист України»
«Азов» долучився до реформи одного зі шкільних предметів
13 липня, 15:50
Використання безпілотників і терміта – потужна комбінація
На фронті набирає обертів «гаряча зброя» – Forbes
13 липня, 15:22
11 липня тривали бої під Глибоким і в межах Вовчанська
Аналітики повідомили, що ЗСУ просунулися на північ від Харкова
12 липня, 05:01
Сеул стежитиме за «рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю»
Президент Південної Кореї назвав умову, за якої постачатиме зброю Україні
8 липня, 09:23
Українські військові піднімають прапор України над звільненим Слов'янськом
Рівно 10 років тому були звільнені Краматорськ і Слов’янськ: як це було
5 липня, 12:55
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені
Національний військовий цвинтар. Влада оголосила тендер на 2 млрд грн
3 липня, 21:03
Окупанти змушували українських полонених вивчати та співати російські патріотичні пісні
Обмін полоненими 31 травня: кожен захисник поскаржився на тортури з боку РФ
26 червня, 18:52

Кримінал

Справа генерала Содоля: начальник штабу «Азова» подав у суд на ДБР
Справа генерала Содоля: начальник штабу «Азова» подав у суд на ДБР
На Кіровоградщині засудили чоловіків, які вигадали фейковий батальйон
На Кіровоградщині засудили чоловіків, які вигадали фейковий батальйон
Вбивство прикордонника в тернопільському готелі: військовий отримав підозру
Вбивство прикордонника в тернопільському готелі: військовий отримав підозру
Закликав приєднати Херсонщину до РФ: клірик УПЦ МП отримав підозру від СБУ
Закликав приєднати Херсонщину до РФ: клірик УПЦ МП отримав підозру від СБУ
У Кропивницькому іноземець вигадав, як чоловікам обдурити ТЦК
У Кропивницькому іноземець вигадав, як чоловікам обдурити ТЦК
У готелі Тернополя військовий застрелив прикордонника
У готелі Тернополя військовий застрелив прикордонника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
29K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
21K
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!
13K
Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
7848
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua