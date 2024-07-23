Справа генерала Содоля: начальник штабу «Азова» подав у суд на ДБР

За словами Кротевича, до нього звернулося багато військових, які готові дати свідчення проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ

Начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії «Азов» Богдан Кротевич подав у суд на Державне бюро розслідувань (ДБР), оскільки правоохоронці не відкрили справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. «Азовець» звинувачує генерала в «численних помилках, що призвели до загибелі багатьох військових». Про це Кротевич написав у своєму телеграм-каналі.

Начальник штабу «Азова» нагадав, що ще 27 червня отримав відповідь від ДБР на своє звернення щодо Содоля. У ній правоохоронці запевняли, що заяву військового додадуть до справи про прорив росіян на Харківщині.

Кротевич зауважив, що правоохоронці не викликали його для дачі свідчень, хоча він сам просив бути свідком. За його словами, після цього 4 липня він подав скаргу на ДБР, щоб ті внесли дані в Єдиний реєстр і почати розслідування проти Содоля.

Утім, суд призначив розгляд справи на 10 липня суддею, який мав іти у відпустку. Адвокати Кротевича змогли добитися нового автоматичного перерозподілу суддів, проте новий головуючий поставив засідання на 19 серпня, оскільки в нього самого 15 липня починається відпустка.

«Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали мені зрозуміти, що є вказівка зверху «не давати хід цій справі», – зауважив начальник штабу «Азова».

Кротевич додав, що до нього звернулося багато військовослужбовців, які готові дати свідчення проти генерала Содоля.

Що відомо про Юрія Содоля

Юрій Содоль у 2007 році був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З 2014 року є учасником російсько-української війни. У 2015 році Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС.

У лютому 2022 року його було нагороджено званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою Донецької області. Він організував успішний контрнаступ та вивів людей з-під атаки. Брав також участь в обороні Маріуполя.

У 2023 році Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

Нагадаємо, що наприкінці червня начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до ДБР. Згодом ДБР запевнило, що перевірить дії екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля в межах справи про прорив російських військ у Харківській області.

До слова, наприкінці травня ДБР офіційно оголосило про початок досудового розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону в Харківській області.

Правоохоронці опублікували відповідне повідомлення після того, як «Главком» з посиланням на дані судового реєстру дізнався, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.