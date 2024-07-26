У Челябінській області прорвало дамбу: будинки росіян пішли під воду (відео)
У зоні затоплення перебувають шість російських сіл
У Челябінській області прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Про це повідомляють місцеві пабліки та російські ЗМІ.
За інформацією управління МНС у Челябінській області, довжина змиву греблі – близько ста метрів. Причиною прориву у відомстві назвали рясні опади.
У зоні затоплення перебувають шість сіл – Кіалім, Мухаметове, Карасаєве, Байдашеве, Сактаєве. Їхні жителі рятуються від води на дахах будинків. Натомість російська влада вже готується до евакуації.
Крім того, запроваджено режим надзвичайного стану в Карабаському окрузі.
У Челябінській області прорвало дамбу - місцевих жителів готують до евакуації pic.twitter.com/bQDndKOEid— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2024
Нагадаємо, у республіці Якутія (Саха) було введено режим надзвичайного стану через складну паводкову ситуацію.
Як повідомлялося, мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.
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