У Челябінській області прорвало дамбу: будинки росіян пішли під воду (відео)

Російська влада вважає, що прорив дамби стався через рясні опади

У зоні затоплення перебувають шість російських сіл

У Челябінській області прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Про це повідомляють місцеві пабліки та російські ЗМІ.

За інформацією управління МНС у Челябінській області, довжина змиву греблі – близько ста метрів. Причиною прориву у відомстві назвали рясні опади.

У зоні затоплення перебувають шість сіл – Кіалім, Мухаметове, Карасаєве, Байдашеве, Сактаєве. Їхні жителі рятуються від води на дахах будинків. Натомість російська влада вже готується до евакуації.

Крім того, запроваджено режим надзвичайного стану в Карабаському окрузі.

У Челябінській області прорвало дамбу - місцевих жителів готують до евакуації pic.twitter.com/bQDndKOEid — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2024

Нагадаємо, у республіці Якутія (Саха) було введено режим надзвичайного стану через складну паводкову ситуацію.

Як повідомлялося, мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.