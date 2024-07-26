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У Челябінській області прорвало дамбу: будинки росіян пішли під воду (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Челябінській області прорвало дамбу: будинки росіян пішли під воду (відео)
Російська влада вважає, що прорив дамби стався через рясні опади
скріншот з відео

У зоні затоплення перебувають шість російських сіл

У Челябінській області прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Про це повідомляють місцеві пабліки та російські ЗМІ.

За інформацією управління МНС у Челябінській області, довжина змиву греблі – близько ста метрів. Причиною прориву у відомстві назвали рясні опади.

У зоні затоплення перебувають шість сіл – Кіалім, Мухаметове, Карасаєве, Байдашеве, Сактаєве. Їхні жителі рятуються від води на дахах будинків. Натомість російська влада вже готується до евакуації.

Крім того, запроваджено режим надзвичайного стану в Карабаському окрузі.

Нагадаємо, у республіці Якутія (Саха) було введено режим надзвичайного стану через складну паводкову ситуацію.

Як повідомлялося, мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.

Читайте також: У Росії прорвало ще одну дамбу: затоплені сотні будинків, триває евакуація
Теги: потоп росія росіяни вода село

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