Вишні на трасі. На Київщині люди посадили дерева у вибоїнах (відео)

Місцеві мешканці сподіваються так домогтися ремонту дороги

Жителі Київської області «поремонтували» собі трасу. У селі Селище вони засипали ями ґрунтом і висадили у них саджанці вишні.

Так вирішили привернути увагу до розбитих доріг. Як пише «Обозреватель», люди неодноразово зверталися до місцевої ради із проханням відремонтувати дорогу, однак поки без толку.

«Я думаю, що поки ями залатають, вишеньки дозріють», – висловився автор відеоролика.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні визначили шість напрямків, які планують побудувати та запустити за приватні інвестиції.

Читайте також: