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Справа одеського ексвійськкома Борисова: суд призначив заставу у 402 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа одеського ексвійськкома Борисова: суд призначив заставу у 402 млн грн
Колишній голова Одеського обласного ТЦК Євген Борисов зі своїм захистом у суді щодо запобіжного заходу. Київ, 26 грудня 2024 грудня
фото: Станіслав Свирид, Суспільне.Одеса

Суд взяв під варту Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 млн грн

Печерський суд Києва 26 грудня обрав запобіжний захід одеському ексвійськкому Євгену Борисову у вигляді утримання під вартою з можливістю вийти під заставу. Про це із зали суду повідомляє кореспондент Суспільного.

Обвинувачення просило обрати тримання під вартою, бо вважає що Борисов може переховуватися від суду за межами України. Захист наполягав на домашньому арешті із застосуванням електронного браслета.

Нагадаємо, що колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова затримали втретє. Це сталося 25 грудня після того, як за нього внесли заставу у розмірі 39,364 мільйона гривень. Також йому повідомили про нові підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 – організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період),
  • за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 – організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

У ДБР заявили, що Борисов оформив собі небойову травму як бойову та отримав за неї з бюджету 165 тисяч гривень.

Під час обрання запобіжного заходу захист ексвійськкома заявив, що поранення, які отримані «під час захисту Батьківщини»  – це поранення внаслідок шести пострілів з пістолета начебто головою Одеської військової адміністрації в ноги Борисову.

Адвокати ексвійськкома просить суд обрати Євгену Борисову цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Також захист додав, що "будуть йти на співпрацю зі слідством".

Під час засідання захист ексвійськкома змінив позицію щодо того, від кого Борисов отримав поранення. Спочатку вони казали, що це був начебто голова ОВА, тепер кажуть – працівник Одеської військової адміністрації, який наразі мертвий.

Суд взяв під варту Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень. 

Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Як відомо, у 2023 році журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Видання зазначає, що, згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

Ще в березні 2023 року у ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen. 

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Теги: поранення Олександр Новіков Українська правда слідство арешт відпочинок Одеса

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