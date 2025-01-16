У Києві обрано запобіжний захід чоловікові, який в автобусі порізав підлітка бритвою

Після зʼясування ступеня поранення інкриміновану статтю можуть змінити

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту чоловікові, якого підозрюють у нападі з перукарською бритвою на студента за те, що той з компанією гучно слухав музику. Про це hromadske повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що сторона обвинувачення просила про цілодобовий домашній арешт. Поки невідомо, чи будуть оскаржувати це рішення.

Крім того, після зʼясування ступеня поранення інкриміновану статтю можуть змінити.

У суді 53-річний чоловік, який раніше не був судимий, пояснював, що компанія, мовляв, поводилася неприйнятно, на зауваження інших пасажирів не реагувала.

Нагадаэмо, увечері 14 січня в автобусі група підлітків гучно слухала музику на колонці. Після зауважень один із пасажирів дістав із кишені перукарську бритву й ударив нею по обличчю одного з хлопців. Пораненого юнака шпиталізували.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Йому загрожує до семи років за ґратами.

Нагадаємо, у підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через зухвалу поведінку на дорозі у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Проте інформація щодо того, що «блогери» є дітьми мажорів, не відповідає дійсності. Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлію Гірдвіліс. За словами Гірдвіліс, ще одним епізодом зі скандального відео було святкування Дня народження одного з учасників компанії. Підлітки орендували автомобілі, водіями яких були працівники фірми, що підтверджує аналіз з камер відеоспостереження.