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Дрони вразили НПЗ у Тюмені за понад 2 тисячі кілометрів від України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Дрони вразили НПЗ у Тюмені за понад 2 тисячі кілометрів від України
Тюменський НПЗ опинився під атакою безпілотників
фото з соцмереж

Місцева влада підтвердила падіння безпілотника на території підприємства

У Тюмені вранці 25 липня на території нафтопереробного заводу сталася пожежа після атаки безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на губернатора Тюменської області Олександра Моора.

За словами Моора, безпілотник упав на території Тюменського НПЗ, унаслідок чого виникла пожежа. Telegram-канал Astra повідомив, що місцеві жителі чули щонайменше два вибухи та роботу російської ППО. Також очевидці зафіксували густий дим над територією підприємства.

Як зазначає видання, частина диму може походити від факельної установки НПЗ, яка використовується для контрольованого спалювання горючих газів.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Тюмені. «Тюмень, прильоти, НПЗ, добре», – написав він у Telegram.

Тюменський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств нафтової галузі Росії. Після початку повномасштабної війни українські безпілотники неодноразово атакували російські нафтопереробні заводи, нафтобази та інші об'єкти паливно-енергетичного комплексу, які забезпечують армію РФ паливом і приносять значні доходи російській економіці.

За даними The Moscow Times, після серії атак безпілотників Росія змогла повернути в роботу менше половини пошкоджених нафтопереробних потужностей. Підприємства загальною потужністю близько 45 млн тонн на рік досі залишаються зупиненими, а повне відновлення галузі, за оцінками експертів, може тривати ще кілька місяців.

В Axios повідомляли, що наслідки українських ударів по російських НПЗ відчули навіть у США. Через скорочення виробництва пального Росія була змушена обмежити його експорт, а дефіцит дизеля спричинив зростання цін на світовому ринку, зокрема у Сполучених Штатах.

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Теги: пожежа нафта росія США

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