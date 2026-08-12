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Суд у Москві заочно заарештував родича Джона Кеннеді через участь у війні за Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Суд у Москві заочно заарештував родича Джона Кеннеді через участь у війні за Україну
Кеннеді: Ця війна, як і всі інші, жахлива
фото: соціальні мережі

Cлідчі органи РФ оголосили американського добровольця у міжнародний розшук

Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт громадянина США Конора Кеннеді – внучатого племінника 35-го американського президента Джона Кеннеді та онука Роберта Кеннеді. Про це пише «Главком» із посиланням на Astra.

Російські судові органи висунули іноземцю звинувачення у «найманстві» через його участь у бойових діях проти російських окупаційних військ у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Конор Кеннеді таємно вирушив на фронт у 2022 році, не повідомивши рідним про свої наміри, аби уникнути особливого ставлення та розголосу. За його словами, на цей крок його штовхнуло глибоке враження від масштабів російської агресії проти України. Щоб вступити до лав захисників, доброволець назвав своє справжнє ім'я лише одній людині в Україні.

«У мене не було військового досвіду, і я не був чудовим стрільцем, але я міг носити важкі речі та швидко вчився. Я був готовий померти там. Тому незабаром вони погодилися відправити мене на північно-східний фронт. Ця війна, як і всі інші, жахлива. Люди, яких я зустрів, були найхоробрішими з усіх, кого я коли-небудь знав», – розповідав Кеннеді.

Наразі слідчі органи РФ оголосили американського добровольця у міжнародний розшук, а рішення про заочний арешт передбачає тримання під вартою з моменту можливої екстрадиції або затримання на території Росії.

Раніше повідомлялося, що колумбійський доброволець Хайме з позивним «Торнадо», який служить у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура», понад 110 днів утримував бойову позицію на Сумщині, відбиваючи постійні атаки російських окупантів. 

До приїзду в Україну чоловік працював у Колумбії монтажником віконних конструкцій з алюмінію та скла. Востаннє військовий досвід він мав ще 20 років тому під час служби у колумбійській армії.

Теги: добровольці суд Джон Кеннеди росія

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