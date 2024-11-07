Ворог атакував Одесу безпілотниками: пошкоджено багатоповерхівку та газопровід

За словами Кіпера, постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження – лікарі надали допомогу на місці

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Очільник ОВА повідомив, що через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

«Звернень про відселення не надходило, потреби в пункті обігріву немає. На місці працюють усі відповідні служби», – зазначив він.

Через падіння уламків дрона пошкоджено 14 припаркованих автомобілів фото: Олег Кіпер,Telegram

За словами Кіпера, постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження – лікарі надали допомогу на місці.

Психологи ДСНС підтримали п’ятьох осіб, які потребували допомоги. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, уночі 7 листопада росіяни били по Криворізькому району Дніпропетровській області . Для чергової атаки окупанти застосовували безпілотники. За інформацією голови ОВА, минулося без поранених. У Грушівській громаді пошкоджено підприємство і п'ять приватних будинків.

Також російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА.