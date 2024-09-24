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Західні лідери скептично зустрічають «План перемоги» Зеленського – Bloomberg

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Західні лідери скептично зустрічають «План перемоги» Зеленського – Bloomberg
Зеленський проводить зустрічі у США
фото з відкритих джерел

Цього тижня у Нью-Йорку Зеленський виступить на засіданні Генасамблеї ООН

Західні лідери та чиновники «не очікують» сюрпризів та прориву України у конфлікті з Росією після представлення «Плану перемоги» від президента України Володимира Зеленського. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела із кола західних чиновників.

За словами одного із джерел видання, знайомого з кулуарними розмовами Зеленського з іноземними лідерами, у «Плані перемоги» Зеленського немає жодних реальних сюрпризів і «він не зможе серйозно змінити правила гри». Друге джерело назвало його «списком бажань» України.

«Похмура оцінка плану підкреслює почуття песимізму, що поглиблюється, серед союзних країн, оскільки війна тягнеться вже третій рік. Союзники також побоюються послаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому після виборів, які відбудуться вже через шість тижнів», – пише видання.

Крім того, у виданні заявили, що анонімні джерела повідомили, що один із союзників України висловився про те, що Зеленському варто розпочати черговий раунд переговорів із Путіним.

Також автори статті стверджують, що на заході чиновники почали побоюватися за безпеку власних країн, так як росіяни почали активно нарощувати своє озброєння та висловлюватись про можливі військові конфлікти не лише в Україні, але і у Європі.

Одне з джерел видання заявило, що попри запевнення союзників, що вони підтримуватимуть Київ «стільки, скільки потрібно», Зеленському треба показати, яким хочуть бачити мир в Україні. Тому він збирається докладно викласти свій «План перемоги» в кулуарах Генасамблеї ООН.

В свою чергу, перед представленням свого плану Зеленський виступив на американському телебаченні та закликав західні країни посилити підтримку України, щоб скоріше наступив мир та щоб схилити Росію до переговорів та припинення вогню.

«Я думаю, ми ближчі до миру, ніж думаємо», – сказав український президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир».

Під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.

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Теги: війна військові Володимир Зеленський президент росіяни перемога

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