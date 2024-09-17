Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Бразилії висловився про війну в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Бразилії висловився про війну в Україні
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
фото: Reuters

Лула да Сілва: «Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це ще до початку війни»

Позиція Бразилії щодо війни Росії проти України залишиться нейтральною. Про це заявив бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, передає Correio Braziliense.

Сілва зазначив, що його країна не може ставати на чийсь бік у війні між Україною та РФ, і що ті, хто бере участь у конфлікті, та які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були робити це ще до його початку.

«Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту та виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це ще до початку війни», – вважає Сілва.

Він додав, що Бразилія вже засудила російське вторгнення, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у воєнних діях.

Нагадаємо, Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни. 

Також повідомлялося, що Китай та Бразилія не взяли участь у Саміті миру в Швейцарії та не підписали підсумкове комюніке.

До слова, президент Володимир Зеленський розкритикував так званий «мирний план» Китаю та Бразилії і назвав його «деструктивним».

Читайте також:

Теги: росія війна Бразилія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У інавгураційному виступі Камали було дійсно менше слів про Україну, ніж про ситуацію навколо Ізраїлю
Для Камали Гарріс почався найважливіший етап в кар'єрі
24 серпня, 13:20
Українські воїни продовжують захищати рідну землю
Три рішення, які можуть реально змінити ситуацію на фронті
8 вересня, 10:07
Білоруське Міноборони відрапортувало про збиття безпілотників. Лише сором’язовр не уточнило, що прилетіли вони з Росії
Повітряна тривога у Білорусі: Лукашенко збиває дрони. Але що він приховує? Тема дня
5 вересня, 14:06
Окупанти можуть готуват ипровокацію на ЗАЕС
МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС
17 серпня, 21:41
Після закінчення служби вагнерівця помилував президент РФ Володимир Путін
Засуджений за вбивство і зґвалтування пенсіонерки вагнерівець знову поїхав на фронт
27 серпня, 03:16
ЗСУ закінчили зачистку кількох населених пунктів на Курщині
ЗСУ закінчили зачистку кількох населених пунктів на Курщині
2 вересня, 01:25
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
11 вересня, 18:57
Компанія побудує установки зі зберігання енергії з загальною потужністю 200 МВт
ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії
12 вересня, 16:06
Глава Кримської організації Конгресу Українських націоналістів Василь Овчарук (на передньому плані)
Помер голова кримської організації «Конгресу українських націоналістів» Василь Овчарук
13 вересня, 13:11

Політика

Трамп розповів деталі про другу спробу замаху на нього
Трамп розповів деталі про другу спробу замаху на нього
Звільнення Макрона: у Франції затвердили процедуру імпічменту президента
Звільнення Макрона: у Франції затвердили процедуру імпічменту президента
Грузинський парламент ухвалив закони «проти ЛГБТ-пропаганди»
Грузинський парламент ухвалив закони «проти ЛГБТ-пропаганди»
Президент Бразилії висловився про війну в Україні
Президент Бразилії висловився про війну в Україні
США зменшують пакети військової допомоги Україні: причина
США зменшують пакети військової допомоги Україні: причина
Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
29K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6015
Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського полоненого. Реакція омбудсмена
5945
Скануй чек і виходь: європейська мережа супермаркетів обурила покупців, змінивши правила

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua