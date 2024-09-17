Президент Бразилії висловився про війну в Україні

Лула да Сілва: «Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це ще до початку війни»

Позиція Бразилії щодо війни Росії проти України залишиться нейтральною. Про це заявив бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, передає Correio Braziliense.

Сілва зазначив, що його країна не може ставати на чийсь бік у війні між Україною та РФ, і що ті, хто бере участь у конфлікті, та які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були робити це ще до його початку.

«Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту та виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це ще до початку війни», – вважає Сілва.

Він додав, що Бразилія вже засудила російське вторгнення, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у воєнних діях.

Нагадаємо, Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни.

Також повідомлялося, що Китай та Бразилія не взяли участь у Саміті миру в Швейцарії та не підписали підсумкове комюніке.

До слова, президент Володимир Зеленський розкритикував так званий «мирний план» Китаю та Бразилії і назвав його «деструктивним».