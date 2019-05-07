Заступник керівника «Укрспецекспорту» приховав від декларування позашляховики і елітний ресторан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маєток Павла Старинця придбаний наприкінці 2014-го року, коли його зарплата в «Укрспецекспорті» складала у середньому - 25 тис. грн на місяць Фото: bihus.info

Павла Старинця призначили на посаду заступника очільника «Укрспецекспорту» у червні 2018-го року, до того він працював помічником заступника ДП, а також у дочірньому підприємстві «Спецтехноекспорт»

У декларації заступника директора оборонного держпідприємства «Укрспецекспорт» Павла Старинця не зазначені автівки та ресторан, і, попри офіційну зарплату, побут чиновника більше нагадує спосіб життя успішного бізнесмена. Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.Info).

До слова, компанія «Укрспецекспорт» і її дочірні підприємства мають виключне право експортувати військову техніку і зброю.

Заступник очільника «Укрспецекспорту» проживає в маєтку на 630 квадратів, який розташований на гектарі землі. За словами експерта з нерухомості Юрія Новосела, вартість такого об'єкта на ринку стартує від 10 мільйонів гривень.

Маєток придбаний наприкінці 2014-го року. У цей рік заробітна плата Павла Старинця в «Укрспецекспорті» складала у середньому - 25 тисячі гривень на місяць. У попередній рік, ще менше - у середньому до 21 тисяч. А за два роки до придбання будинку - 15 тисяч гривень на місяць. Загалом за попереднє десятиріччя роботи в «Укрспецекспорті» увесь його офіційний дохід, якби він не витрачався, покрив би лише чверть такого будинку. Дружина Олена теж працювала в «Укрспецекспорті».

Мати, на яку записаний будинок, вже давно на пенсії, а до того працювала бухгалтером у Національному банку України. Її чоловік з десяток років не має власного бізнесу, і теж пенсіонер. На питання журналістів «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.info) про походження грошей, мати чиновника запевняла, що її чоловік заробив на цей будинок у 90-ті роки, будуючи курятники.

Окрім елітного маєтку, сім’я Павла Старинця користується низкою автомобілів. Зокрема, Land Rover Discovery Sport. Ціна такої автівки у офіційного дилера складає півтора мільйони гривень.

Журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.info) зафіксували під будинком чиновника ще одну таку ж автівку тільки з іншими номерами. На обох «сімейні» номери чиновника «7877», тільки з різними буквами. Аналогічні висять на його старенькій Хонді. Цю Хонду, на відміну від Ленд Ровера (ів), посадовець у декларації не забув. На схожих номерах їздить і його робоча автівка Toyota Highlander, яку для чиновника придбала ДП «Укрспецекспорт» разом з «сімейними» номерами «7878».

Фото: bihus.info

Окрім автівок і маєтку, у чиновника ще є свій рибний ресторан. Протягом робочого тижня журналісти фіксували, як на робочій Тойоті «Укрспецекспорту», якою користується Павло Старинець, його особистий водій приїздить під рибний столичний ресторан «Фішер». Водій заступника голови «Укрспецекспорту» щодня приносить до закладу документи.

Фото: bihus.info

Ресторан «Фішер» записаний на Сергія Коваленко, який працює в інтернет-провайдері «Кабель-Воля». За даними сайту «Work.ua» - ще у березні цього року, начебто власник елітного ресторану шукав роботу на 20 тисяч гривень. А у резюме зазначено, що останні роки він працював у кол-центрі телекомунікаційного провайдера «Воля».

Скріншот: bihus.info

У соцмережі «Однокласники» батько чиновника - Віктор Старинець, вказав рідну сестру Сергія своєю племінецею, а вона відповідно його дядьком. Отже, номінальний власник ресторану «Фішер»' і оборонний чиновник Павло Старинець - родичі.

Павла Старинця призначили на посаду заступника очільника «Укрспецекспорту» у червні 2018-го року, до того він працював помічником заступника ДП, а також у дочірньому підприємстві «Спецтехноекспорт».

Нині ДП «Укрспецекспорт» та його дочірні підприємства фігурують у десятках кримінальних проваджень. Чиновників українського спецекспортеру підозрюють у легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, службовому підробленні, зловживанні службовим становищем, привласненні та розтраті майна.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу