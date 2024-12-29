Солдат розповів, що робить на фронті після того, як став Героєм України

«Знайшов себе там, де можу бути корисним», – каже Іван Чорний

Старший солдат Іван Чорний удостоївся найвищої військової нагороди. У 24 роки він став Героєм України та отримав орден «Золота Зірка». Попри думку, що після цього вже можна відпочивати на лаврах, юнак продовжує службу. Навіть не використав відпустку, котру зазвичай дають за таку нагороду. Каже, вона надто довга, і побратимам без нього буд важко. Що робить на фронті, він розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода».

Іван Чорний починав службу у лавах 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Нині ж перевівся у підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Тайстра» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

«Знайшов себе там, де можу бути корисним», – каже Іван Чорний.

Окрім того, що може нищити окупантів, боєць також навчився забирати наші та ворожі дрони з сірої зони, лагодити їх та повертати до роботи.

«За неповних два місяці я витягнув близько десяти «мавіків», які немало коштують», – розповідає Герой України.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

До слова, президент підписав указ про надання житла громадянам, яким надано звання Герой України.

Так, статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що «особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов».