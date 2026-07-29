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«Велика честь». Трамп оцінив переговори із Зеленським

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Велика честь». Трамп оцінив переговори із Зеленським
Зеленський провів зустріч з Трампом 28 липня в Овальному кабінеті
фото: x.com/whitehouse

Трамп позитивно прокоментував зустріч з українським президентом

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні. За його словами, переговори пройшли успішно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення американського лідера.

«Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре», – заявив Трамп.

«Велика честь». Трамп оцінив переговори із Зеленським фото 1

Нагадаємо, 28 липня в Овальному кабінеті відбулася зустріч Зеленського з Трампом – український президент назвав переговори «хорошою зустріччю» й обговорив із американським колегою ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot. Раніше Трамп відповів на заяву Зеленського про російську допомогу Ірану, повідомивши, що особисто планує з'ясувати це питання у Путіна.

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Теги: Дональд Трамп переговори Володимир Зеленський

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