Зеленський зробив заяву про перемир'я з РФ та сказав, де готовий підписати мирну угоду

Президент додав, що Україна підтримує будь-які реальні кроки, які можуть привести до справедливого й тривалого миру та зберегти життя українців

Президент заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення війни найближчим часом було б кращим сценарієм, ніж багаторічні бойові дії ціною тисяч людських життів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю президента американській блогерці Лорі Лумер.

За словами глави держави, Україна прагне перемоги у війні, однак насамперед дбає про життя своїх громадян. «Якщо завтра ми зможемо зупинити війну, влаштувати припинення вогню – це краще, ніж воювати 10–20 років до перемоги і втрачати твоїх людей», – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що його позицію щодо прагнення України до миру почав розуміти президент США Дональд Трамп. «Думаю, президент Трамп почав вірити мені, що ми справді хочемо закінчити війну. Ми не граємося. Для нас це питання життя», – наголосив Зеленський.

Під час інтерв'ю Лора Лумер запитала президента, чи погодився б він підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті. «Так, я готовий. Я готовий приїхати до Овального кабінету або до Мар-а-Лаго для підписання мирної угоди. Все залежить від Трампа», сказав український лідер.

Президент додав, що Україна підтримує будь-які реальні кроки, які можуть привести до справедливого й тривалого миру та зберегти життя українців.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить кілька цілеспрямованих терористичних операцій проти України, спрямованих на критичну інфраструктуру.