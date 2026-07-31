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Зеленський оновив склад РНБО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський оновив склад РНБО
Президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Клименка, Свириденко, Сирського, Соболева, Федорова
фото: Офіс президента

Президент підписав указ №677

Сьогодні, 31 липня, президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №677/2026.

Президент постановив увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України:

  • Вигівського Івана Михайловича – міністра внутрішніх справ України;
  • Драпатого Михайла Васильовича – головнокомандувача Збройних сил України;
  • Корецького Сергія Федоровича – прем'єр-міністра України;
  • Кравченка Олександра Сергійовича – міністра економіки та довкілля України;
  • Маслова Дениса Вячеславовича – міністра юстиції України;
  • Поклада Олександра Валентиновича – першого заступника голови Служби безпеки України;
  • Хмару Євгенія Леонідовича – заступника міністра оборони України.
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Зокрема, Зеленський затвердив у персональному складі РНБО Сибігу Андрія Івановича – першого заступника міністра закордонних справ України. Водночас зі складу Ради виведено Ігоря Клименка, Юлію Свириденко, Олександра Сирського, Олексія Соболева, Михайла Федорова.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував оновлення принципів роботи Ради національної безпеки і оборони та визначив нові напрями діяльності її членів. За словами українського лідера, секретар РНБО Рустем Умєров відповідатиме за міжнародний напрям.

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Теги: Володимир Зеленський РНБО

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