«Мы не ворье какое-то». Зеленський не вірить, що українці вийдуть на Майдан проти нього

На думку Зеленського, медіа-війна не підбурить суспільство піти проти нього

«Не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворье какое-то», – заявив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що проти ведуть медіа-війну, але це не підбурить суспільство піти проти нього. Про це Зеленський сказав під час пресмарафону.

За словами глави держави, у нього немає «медіа-союзників, на жаль»:

«Мій головний союзник – народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворье какое-то».

Зеленський стверджує, що до цієї «медіа-війни» причетний олігарх Рінат Ахметов.

«Це не є якоюсь таємницею, секретом. Розуміємо цю реакцію. Це реакція особисто Ріната Ахметова. Він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК, тому ключів від держави в нього немає», – сказав президент.

До слова, Зеленський оголосив війну Шустеру, який служить олігарху.

Нагадаємо, також під час пресмарафону голова держави зробив гучну заяву про те, що оточення Ахметова готує державний переворот в Україні.

Як повідомлялося, поява Савіка Шустера на сьогоднішній зустрічі президента Володимира Зеленського з журналістами викликала регіт у глави держави.

До слова, раніше радник Банкової розповів, як сьогодні «познущаються» із «каналу Ахметова».

Раніше у «Слузі народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення та знімуть немилість із медіа тоді, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».

Як відомо, на днях у центрі Києва активісти освистали Зеленського (відео).

Також активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському.