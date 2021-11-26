  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Мы не ворье какое-то». Зеленський не вірить, що українці вийдуть на Майдан проти нього

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На думку Зеленського,&nbsp;медіа-війна не підбурить суспільство піти проти нього - «Мы не ворье какое-то». Зеленський не вірить, що українці вийдуть на Майдан проти нього
    На думку Зеленського, медіа-війна не підбурить суспільство піти проти нього
    фото: glavcom.ua

    «Не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворье какое-то», – заявив президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що проти ведуть медіа-війну, але це не підбурить суспільство піти проти нього. Про це Зеленський сказав під час пресмарафону.

    За словами глави держави, у нього немає «медіа-союзників, на жаль»:

    «Мій головний союзник – народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворье какое-то».

    Зеленський стверджує, що до цієї «медіа-війни» причетний олігарх Рінат Ахметов.

    «Це не є якоюсь таємницею, секретом. Розуміємо цю реакцію. Це реакція особисто Ріната Ахметова. Він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК, тому ключів від держави в нього немає», – сказав президент.

    До слова, Зеленський оголосив війну Шустеру, який служить олігарху.

    Нагадаємо, також під час пресмарафону голова держави зробив гучну заяву про те, що оточення Ахметова готує державний переворот в Україні.

    Як повідомлялося, поява Савіка Шустера на сьогоднішній зустрічі президента Володимира Зеленського з журналістами викликала регіт у глави держави.

    До слова, раніше радник Банкової розповів, як сьогодні «познущаються» із «каналу Ахметова».

    Раніше у «Слузі народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення та знімуть немилість із медіа тоді, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».

    Як відомо, на днях у центрі Києва активісти освистали Зеленського (відео).

    Також активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському.

    Читайте також:
    Теги: ЗМІ Рінат Ахметов політика активісти Володимир Зеленський Україна ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Мы не ворье какое-то». Зеленський не вірить, що українці вийдуть на Майдан проти нього