Чехія допоможе українським біженцям повернутися додому

Допомогу отримають українці, які хочуть повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами

Чеська ініціатива розрахована на 430 біженців та не має відношення до мобілізації в Україні

Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт, який має допомогти українським біженцям повернутися додому. Програма розрахована максимум на 430 осіб і не має стосунку до мобілізації військовозобов'язаних, йдеться у повідомленні пресслужби чеського МВС.

15 травня уряд Чехії затвердив пілотну програму сприяння добровільному поверненню в Україну тих біженців, хто отримав тимчасовий або міжнародний захист. Проєкт розрахований на шість місяців – з червня по листопад.

«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, хоче повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Ця допомога в основному полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги», – розповів міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Міністр наголосив, що ініціатива не пов'язана з призовом українців на строкову військову службу. Програма охопить 430 людей – для 400 осіб будуть надані автобусні квитки до найближчого місця проживання в Україні, а для 30 українців, які мають суттєві проблеми зі здоров'ям, виділять медичний транспорт.

Українці зможуть скористатися програмою лише 1 раз. Якщо людина протягом наступних 12 місяців захоче подати заяву на отримання дозволу на проживання, то повинна буде сплатити половину витрат з програми. Загалом на реалізацію ініціативи МВС Чехії виділило 5 595 000 чеських крон (майже 9,5 млн грн).

До слова, лише 20 тис. українських біженців з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тис. зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.

Як повідомлялося, Чеська Республіка прийняла набагато більше українських біженців, ніж може прийняти. Такою є думка чехів, згідно з національним опитуванням, результати якого були опубліковані 15 квітня у Празі. Понад 58% опитаних Інститутом вивчення громадської думки Чеської академії наук вважають, що кількість біженців вже за межами можливостей країни.