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Чехія допоможе українським біженцям повернутися додому

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чехія допоможе українським біженцям повернутися додому
Допомогу отримають українці, які хочуть повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами
фото: Kalášek Michal/ČTK

Чеська ініціатива розрахована на 430 біженців та не має відношення до мобілізації в Україні

Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт, який має допомогти українським біженцям повернутися додому. Програма розрахована максимум на 430 осіб і не має стосунку до мобілізації військовозобов'язаних, йдеться у повідомленні пресслужби чеського МВС.

15 травня уряд Чехії затвердив пілотну програму сприяння добровільному поверненню в Україну тих біженців, хто отримав тимчасовий або міжнародний захист. Проєкт розрахований на шість місяців – з червня по листопад.

«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, хоче повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Ця допомога в основному полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги», – розповів міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Міністр наголосив, що ініціатива не пов'язана з призовом українців на строкову військову службу. Програма охопить 430 людей – для 400 осіб будуть надані автобусні квитки до найближчого місця проживання в Україні, а для 30 українців, які мають суттєві проблеми зі здоров'ям, виділять медичний транспорт.

Українці зможуть скористатися програмою лише 1 раз. Якщо людина протягом наступних 12 місяців захоче подати заяву на отримання дозволу на проживання, то повинна буде сплатити половину витрат з програми. Загалом на реалізацію ініціативи МВС Чехії виділило 5 595 000 чеських крон (майже 9,5 млн грн).

До слова, лише 20 тис. українських біженців з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тис. зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.

Як повідомлялося, Чеська Республіка прийняла набагато більше українських біженців, ніж може прийняти. Такою є думка чехів, згідно з національним опитуванням, результати якого були опубліковані 15 квітня у Празі. Понад 58% опитаних Інститутом вивчення громадської думки Чеської академії наук вважають, що кількість біженців вже за межами можливостей країни.

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Теги: міністр Чехія Україна біженці

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