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Міністр оборони Італії опинився в лікарні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Міністр оборони Італії опинився в лікарні
Під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту
фото з відкритих джерел

Міністру стало погано під час Вищої ради оборони

Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто госпіталізували через проблеми із серцем. Він достроково залишив Вищу раду оборони. Про це повідомляє Rai News з посиланням на власні політичні джерела.

Зазначається, що міністру стало погано під час Вищої ради оборони. Він був змушений достроково покинути засідання та після консультації з лікарем був ушпиталений. Його доставили у лікарню Сан-Карло-ді-Нансі. 

Поки немає жодних деталей від Міністерства оборони та лікаря, який його лікував. За даними газети Il Messaggero, під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили.

Заступник лідера парламентської групи партії влади «Вперед, Італіє!» Альфредо Антоніоцці та віцепрем'єр уряду, лідер коаліційної партії «Ліга» Маттео Сальвіні висловили Крозетто побажання швидкого одужання.

Нагадаємо, у лютому 2024 року міністра терміново госпіталізували в Сан-Карло-ді-Нансі. Після коронарографії у Гвідо Крозетто діагностували​ перикардит. Це запалення перикарда, оболонки, яка оточує серце. Аналізи не показали ураження серця.

Як повідомлялося, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що економічні санкції проти Росії не працюють, провалилися, тому Захід, на його думку, має докладати більше зусиль для досягнення дипломатичного рішення з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб припинити війну в Україні.

Крозетто вже не вперше закликає до діалогу з Росією. Водночас він підтвердив, що Італія та Франція підтримуватимуть Україну. 

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Теги: аналізи Італія

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