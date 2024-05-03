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Повітряні сили пояснили, чому росіяни активізували розвідувальні дрони

Ірина Міллер
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому росіяни активізували розвідувальні дрони
Останніми днями росіяни різко зменшили кількість запусків «шахедів»
фото з відкритих джерел

«Ворог активізував розвідувальні БПЛА для коригування своїх ракетних ударів. Ми це бачимо, коли вони використовують Х-59 або балістику, щоб коригувати вогонь», – розповів Євлаш

Окупанти змінили тактику застосування дронів – тепер вони використовують переважно малі розвідувальні БПЛА.  Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш .

За його словами, останніми днями росіяни різко зменшили кількість запусків «шахедів».

«Вони взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу «шахед», як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Наразі ворог активізував розвідувальні БПЛА для коригування своїх ракетних ударів. Ми це бачимо, коли вони використовують Х-59 або балістику, щоб коригувати вогонь», – сказав він.

Євлаш додав, що українські військові вже аналізують ситуацію та стежать за застосуванням малих розвідувальних БПЛА противника.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація разом із Китаєм працюють над перетворенням Shahed-136 у боєприпас типу «Ланцет».

Обидва вироби є дронами-камікадзе, однак вони мають суттєві відмінності. Shahed використовується для ураження стаціонарних цілей і без можливості дорозвідки та донаведення на ціль.

Натомість «Ланцет» призначений для ураження, в першу чергу, рухомих цілей, які може знайти самостійно, або бути донаведеним на них.

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За даними видання, йдеться про спроби встановити у Shahed-136 російські модулі радіозв'язку, наприклад, продукцію від російських компаній «Аэроб», Inwave та інших. Але у кожної з пропозицій є суттєві недоліки: десь мала потужність, десь мала завадозахищеність, або надвисока ціна.

Раніше стало відомо, що російська оборонно-промислова база швидко розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот, щоб українським системам РЕБ було складніше їх збивати.

 

Теги: обстріл військові ворог росіяни шахед Повітряні сили ЗСУ

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