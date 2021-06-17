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    Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)

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    Володимир Путін та Джо Байден зустрілися 16 червня у Женеві - Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)
    Володимир Путін та Джо Байден зустрілися 16 червня у Женеві
    Фото: Sergey Elkin

    Президенти дипломатичних «червоних ліній» не порушили

    16 червня 2021 року у Женеві відбулася зустріч між президентами США і Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним.

    У мережі з'явилася низка дотепних фотожаб щодо розмови очільників двох держав. Зокрема в соцмережі зазначають, що зустріч була малоефективною, дипломатичних «червоних ліній» не порушили. Зокрема Путін заявив, що Байден пояснив свої слова про «вбивцю».

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    Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)
    Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)
    Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)
    Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)
    Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)
    Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)
    Фото: з вільних джерел, Erhan Yalvac

    Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

    У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

    Президенти обмінялися незвичними подарунками.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін путінський режим
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    Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)