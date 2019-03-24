Свято гордості та краси влаштували для одеського бомонду. Фоторепортаж з червоної доріжки



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В Одеському національному академічному театрі опери та балету збиралися дуже горді і красиві люди

Видовищний конкурс «Гордість і краса України» відбувся в оперному театрі.

У одеського бомонду з'явився ще один привід показати себе та своє вбрання на червоній доріжці.

Не обійшлося без ексцесів. Поки туди на каретах і конях з'їжджалися впливові дами, одесити відчували труднощі через перекриті доріг. У пробках застрягла навіть швидка допомога, що ледь не призвело до трагедії.

Джерело: Думская