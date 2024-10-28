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Помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан
Аднан Ківан – мультимільйонер арабсько-сирійського походження
фото з відкритих джерел

Аднан Ківан входив до списку «100 найбагатших українців» та в п'ятірку найбільших рантьє

Сьогодні, 28 жовтня, помер засновник корпорації Kadorr Group та арабський інвестор Аднан Ківан. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

За словами пресслужби Kadorr Group, Ківан був найбільшим арабським інвестором в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством.

Помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан фото 1

«З молитвою на вустах ми проводжаємо його, адже він не розділяв людей, а об’єднував та вірив, що на все є воля Бога. Надійною опорою, вірною підтримкою та найвищою цінністю для Аднана Ківана була його сім'я. Щирі співчуття його дружині, дітям та онукам. Його добрі справи будуть жити вічно», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що компанія не вказала причину смерті Ківана. У Аднана Ківана залишилися дружина, троє дітей та онуки.

Що відомо про Аднана Ківана

Аднан Ківан – мультимільйонер арабсько-сирійського походження. Бізнесмен народився 30 листопада 1962 року. У 1986 році організував компанію, яка займалася посередництвом у переговорах між СРСР і його арабськими боржниками. Компанія, за словами Ківана, отримувала 1,5–7% комісії з кожної угоди з погашення боргу. До 1990 року бізнесмен, за його оцінкою, заробив майже $60 млн.

У 2005 році Ківан заснував компанію «Діана-Плюс», яка займалася розробкою будівельних проєктів. У 2006 році створив будівельну компанію «Інтерінвестбуд», у 2010 році зʼявилася Kadorr Group. У 2017 році він заснував агрокомпанію «Кадор зерно України».

Входив до списку «100 найбагатших українців» та в п'ятірку найбільших рантьє. У 2021 році, за даними Forbes, його статки становили $240 млн. Родині Ківана належить понад 40 житлових комплексів в Одесі та Києві.

Також бізнесмен був власником компанії «Зерно Агро», видання Kyiv Post та одеського 7 каналу. За кошт Ківана побудували Арабський культурний центр Одеси та Східний культурний центр.

Помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан фото 2
Помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан фото 3

Також Ківан відомий скандалом з англомовним медіа Kyiv Post, яке йому належало. У листопаді 2021 року Ківан оголосив, що його видання «на короткий час» призупинить свою роботу. Водночас журналісти редакції заявляли, що в такий спосіб Ківан хоче зруйнувати незалежність цього ЗМІ.

Колишня заступниця головного редактора Ольга Руденко та журналістка видання Анна Миронюк оприлюднили заяву від імені редакції із критикою Ківана. Вони казали, що бізнесмен заявляв про бажання розширити Kyiv Post і запустити українськомовне медіа під брендом видання. Таким чином він нібито «позбавлявся незручних, чесних та принципових журналістів».

Помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан фото 4
Помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан фото 5

До слова, у Москві знайдено мертвим колишнього віцепрезидента російського концерну «Юкос» Михайла Рогачова. За попередніми даними, Рогачов випав із вікна. Причина та обставини смерті з'ясовуються.

Повідомлялося, що колишній топменеджер залишив передсмертну записку, у якій прощався з дружиною. Рогачову було 64 роки і, як зазначають російські медіа, мав важку форму онкології.

Теги: бізнесмен смерть

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