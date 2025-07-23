«Пожалійте комунальників». Українські посадовці відреагували на звинувачення Угорщини

Будапешт знову поширив інформацію із нібито закликами українців до насилля проти угорців

Угорські медіа поширили нові звинувачення проти України. Нібито хтось розмалював під’їзд образами на адресу премʼєра Віктора Орбана та угорського народу. Українські посадовці відреагували на інцидент. Про це повідомляє «Главком».

Так, міський голова Мукачева Андрій Балога, коментуючи світлини, попросив угорську владу «пошкодувати» українських комунальників та правоохоронців. «Шановна угорська владо, пожалійте наших комунальників та правоохоронців – дайте точну адресу. Бо вони в таку спеку вже всі будинки та під’їзди в Мукачеві облазили, у кожну шпарину залізли – все безрезультатно. Розуміємо, що у вас вибори, й можливо інших «робочих» тем немає. Але зовсім недобре, щоб ці написи побачили наші діти. Та й загалом – у нас люди охайні й не дуже люблять, коли в їхніх під’їздах з’являється нецензурщина».

Водночас речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відповів «в доступній формі» угорському парламентарю, главі фракції керівної партії «Фідес» у парламенті Мате Кочиша, який поширив цю інформацію в себе в соцмережах. «Не коментуйте написи на ліфтах і не шукайте ворога в Україні!» – йдеться в заяві Тихого.

Нагадаємо, Угорщина ввела санкції проти трьох представників командування Сухопутних військ України через смерть мобілізованого закарпатця, який мав подвійне громадянство. Україна висловила рішучий протест проти дій Угорщини, яка запровадила санкції щодо трьох українських генералів.

Як повідомлялося, Угорщина розкритикувала рішення щодо нового бюджету ЄС. Будапешт запевняє, що відтепер кожне п’яте євро отримає Україна.

До слова, політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан поставив під сумнів поширену тезу про те, що Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку всього європейського континенту. За його словами, Будапешт не підтримує ідею, що військова підтримка Києва посилює стабільність Європи.