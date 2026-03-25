Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Ми всі ходимо без охорони». «Слуга народу» звернулася до СБУ

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Блогери Володимир Золкін та Володимир Петров закликають зняти блокпости біля Верховної Ради, аби струснути «втомлених» депутатів
колаж: glavcom.ua

Василевська-Смаглюк вимагає реакції правоохоронців на заклики до силових дій щодо депутатів

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила про занепокоєння через заклики до силових дій проти парламентарів і звернулася до СБУ з проханням дати публічну оцінку таким заявам. 

Про це вона зауважила в інтерв’ю «Главкому».

«В умовах воєнного стану і активних російських ІПСО не можна не сприймати серйозно будь-які такі погрози. У нас вже є жертви серед нардепів – я маю на увазі Андрія Парубія. Ми всі ходимо без охорони, на відміну від керівництва парламенту чи деяких членів уряду», – наголосила нардепка.

Раніше блогери Володимир Золкін та Володимир Петров, які вважаються близькими до Офісу президента, закликали зняти блокпости біля Верховної Ради, аби струснути «втомлених» нардепів.

Ольга Василевська-Смаглюк додала: «Я би хотіла почути публічну реакцію нового керівництва СБУ щодо закликів до силових дій стосовно депутатів. Бо якщо всі мовчать, і всім такі заклики подобаються, то я це сприймаю як мовчазну згоду на можливі неконтрольовані процеси».

До слова, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила про необхідність змін в операційному керівництві фракції, яке відповідає за збір голосів у парламенті. За її словами, нинішній стан справ із голосуваннями свідчить про відсутність належної комунікації з нардепами.

Також Василевська-Смаглюк наголосила, що у фракції існує група осіб, які, за її оцінкою, свідомо саботують голосування та діють проти президента Володимира Зеленського. Вона припустила, що такі дії можуть бути спрямовані на ослаблення глави держави. 

Теги: СБУ партія Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua