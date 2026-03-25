«Ми всі ходимо без охорони». «Слуга народу» звернулася до СБУ
Василевська-Смаглюк вимагає реакції правоохоронців на заклики до силових дій щодо депутатів
Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила про занепокоєння через заклики до силових дій проти парламентарів і звернулася до СБУ з проханням дати публічну оцінку таким заявам.
Про це вона зауважила в інтерв’ю «Главкому».
«В умовах воєнного стану і активних російських ІПСО не можна не сприймати серйозно будь-які такі погрози. У нас вже є жертви серед нардепів – я маю на увазі Андрія Парубія. Ми всі ходимо без охорони, на відміну від керівництва парламенту чи деяких членів уряду», – наголосила нардепка.
Раніше блогери Володимир Золкін та Володимир Петров, які вважаються близькими до Офісу президента, закликали зняти блокпости біля Верховної Ради, аби струснути «втомлених» нардепів.
Ольга Василевська-Смаглюк додала: «Я би хотіла почути публічну реакцію нового керівництва СБУ щодо закликів до силових дій стосовно депутатів. Бо якщо всі мовчать, і всім такі заклики подобаються, то я це сприймаю як мовчазну згоду на можливі неконтрольовані процеси».
До слова, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила про необхідність змін в операційному керівництві фракції, яке відповідає за збір голосів у парламенті. За її словами, нинішній стан справ із голосуваннями свідчить про відсутність належної комунікації з нардепами.
Також Василевська-Смаглюк наголосила, що у фракції існує група осіб, які, за її оцінкою, свідомо саботують голосування та діють проти президента Володимира Зеленського. Вона припустила, що такі дії можуть бути спрямовані на ослаблення глави держави.
Коментарі — 0