У центрі Києва чоловік на моноколесі розбив Infiniti (відео)

Чоловік на моноколесі не впорався з керуванням та впав на дорогу

Нещодавно на вулиці Великій Васильківській в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю моноколеса. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік на моноколесі не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину, а саме моноколесо відлетіло в автомобіль Infiniti та пошкодило його.

«На жаль, без потерпілих не обійшлось. Хоч на відео виглядає так, що з чоловіком, що їхав на електротранспорті, все добре, але коли минув шок від ситуації, стало зрозуміло, що травми є, і довелося викликати медичну допомогу», – розповів Білошицький.

Він зазначив, що за відсутності належного правового регулювання використання легкого електротранспорту, його користувачі доволі часто нехтують елементарними правилами безпеки та наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації.

Наразі триває робота з урегулювання нормативно-правових аспектів щодо використання на вулично-дорожній мережі новітніх засобів пересування.

Власникам електротранспорту варто бути максимально уважними й обережними та дбати про свою безпеку:

користуйтеся шоломами, наколінниками та іншими індивідуальними засобами захисту;

слідкуйте за дорожнім покриттям, перешкодами;

будьте помітними - одягайте світловідбивний одяг.

Як відомо, в Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4 000 прокатних електросамокатів, а до кінця року їх очікують до 7 000.

Київ вирішив запровадити правила використання прокатних електросамокатів. Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Відтепер усі 7 операторів оренди електросамокатів дотримуватимуться певних норм. Зокрема, змінюється обмеження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год, а у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах – не більше 14 км/год.

У київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс та самокатів.

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