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На Одещині зафіксовано масову загибель дельфінів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Одещині зафіксовано масову загибель дельфінів
Море винесло безпрецедентну кількість загиблих китоподібних
фото: Ivan Rusev/Facebook

Русєв зауважив, що дельфіни зіткнулися з екологічною катастрофою синергетичного характеру

В Одеській області на узбережжі Національного природного парку «Тузлівські лимани» зафіксували безпрецедентний випадок масової загибелі чорноморських китоподібних. Про це повідомив керівник наукового відділу парку Іван Русєв, передає «Главком».

«5 червня 2026 року, у Міжнародний день захисту довкілля, море винесло одразу тільки на узбережжя нашого Національного природного парку «Тузлівські лимани» безпрецедентну, жахливу кількість загиблих китоподібних – 22 тварин: 20 азовок, одну афаліну та одну білобочку. Це ми обстежили тільки 25 км узбережжя нацпарку. А на великої протяжності тисячі км моря їх ймовірно викинуло тисячі», – йдеться у повідомленні.

Крім того, як стверджує фахівець, в Одеській затоці виявлено живих, але важко контужених тварин. «Такі катастрофічні масштаби є прямим посиланням до чорного 2022 року, коли розпочалася наймасштабніша хвиля мору морських ссавців», – додав він.

«Головна, страшна і єдина першопричина цього жаху – війна.​Через повномасштабну та варварську війну, яку РФ розв’язала проти України та проти всього нашого довкілля, екосистема Чорного моря опинилася на межі колапсу. Постійне, смертоносне військове навантаження – вибухи, пуски ракет, використання потужних сонарів військових кораблів – знищує біорізноманіття», – наголошується у повідомленні.

Русєв зауважив, що дельфіни зіткнулися з екологічною катастрофою синергетичного характеру. «Це не просто одна хвороба. Це комбінація: 1. Хімічного терору (токсичний мазутний гепатит, панкреатит та нефрит через розливи нафтопродуктів). 2. Можливого акустичного терору (сонари/вибухи, пуски ракет «Калібр», які дезорієнтували тварин і загнали їх у пастку забрудненого узбережжя). І деякі тіла, або контужені дельфіни течею заносить до берегів моря Одеської області і нашого нацпарку», – пояснив він.

Раніше на узбережжі Білосарайської коси та в районі окупованого Маріуполя знаходили тіла мертвих дельфінів. Місцеві жителі фіксували загибель морських тварин, але окупаційна адміністрація жодних пояснень досі не надала.

Теги: екологія Одещина природа

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