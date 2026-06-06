Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Одещину: під ударом опинилися готель, складські приміщення та приватний сектор

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Одещину: під ударом опинилися готель, складські приміщення та приватний сектор
Вночі росія атакувала Одещину ударними безпілотниками
фото: ДСНС Одещини

Російські окупаційні війська не припиняють здійснювати повітряний терор Одещини

У ніч проти 6 червня ворог здійснив чергову масовану атаку на Одеську область із використанням ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Головними цілями загарбників знову стали об’єкти житлової, логістичної та критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Одещини.

Російські безпілотники заходили на територію області кількома хвилями з акваторії Чорного моря, маневруючи над житловими кварталами. Внаслідок протиповітряного бою та падіння залишків збитих апаратів руйнувань зазнали одразу кілька адрес у цивільному секторі.

Зокрема, за однією з локацій було зафіксовано влучання в триповерхову будівлю діючого готелю. За іншою адресою під удар потрапив приватний сектор: суттєвих пошкоджень зазнали надвірна господарська споруда та приватний житловий будинок.

Окремим вектором атаки стало ураження логістичного об'єкта. Уламки ворожого дрона впали на територію складського комплексу. Усередині ураженого складського приміщення виникло сильне загоряння через детонацію залишків палива БпЛА. Вогонь охопив значні запаси кормової добавки, яка зберігалася на підприємстві.

Ліквідація наслідків російського повітряного нападу тривала до самого ранку. Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) до виконання завдань за першим викликом було залучено значні сили: понад 30 рятувальників особового складу та 10 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Одеській області. Через ворожу атаку пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Читайте також:

Теги: пожежа Одеса Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026
Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026
8 травня, 22:04
Єрмак вийшов з СІЗО, Білорусь розпочала військові навчання. Головне за 18 травня 2026
Єрмак вийшов з СІЗО, Білорусь розпочала військові навчання. Головне за 18 травня 2026
18 травня, 21:21
За попередніми даними, дитина померла ще в утробі, а пологи жінка приймала самостійно вдома
Трагедія в Ізмаїлі: у квартирі померлої жінки в шафі знайдено тіло немовляти
19 травня, 21:52
Марк Бернс прибув з візитом до України
Духовний радник Трампа прибув до Одеси
29 травня, 14:32
Рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка
На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік (фото)
27 травня, 13:01
Інформація про постраждалих не надходила
Окупанти вдарили дронами по Одещині: наслідки
28 травня, 07:58
Наслідки удару по приватному будинку у Конотопі – пожежа на вулиці Загребелля
Ворог атакував Конотоп: п'ятеро постраждалих, троє з них – діти
Вчора, 03:31
За словами глави держави, удар по Саратовському НПЗ був завданий у ніч проти 31 травня
Зеленський підтвердив удар по стратегічному НПЗ у Саратові: ціль була за 700 км від фронту
31 травня, 17:53
Причину та обставини виникнення масштабного займання встановлюватимуть правоохоронці
Масштабна пожежа на Голосіївському проспекті: вогонь охопив три поверхи будівлі
3 червня, 14:33

Новини

Нічна атака на Одещину: під ударом опинилися готель, складські приміщення та приватний сектор
Нічна атака на Одещину: під ударом опинилися готель, складські приміщення та приватний сектор
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Одещини
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Одещини
Окупанти атакували Одещину: є поранені та пошкодження
Окупанти атакували Одещину: є поранені та пошкодження
Оренда житла біля моря. Скільки коштує найдешевша квартира в Одесі
Оренда житла біля моря. Скільки коштує найдешевша квартира в Одесі
РФ пошкодила пологовий на Одещині: під час атаки у відділенні народжувала жінка
РФ пошкодила пологовий на Одещині: під час атаки у відділенні народжувала жінка
Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення
Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
4 червня, 09:19

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua