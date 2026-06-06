Нічна атака на Одещину: під ударом опинилися готель, складські приміщення та приватний сектор

Російські окупаційні війська не припиняють здійснювати повітряний терор Одещини

У ніч проти 6 червня ворог здійснив чергову масовану атаку на Одеську область із використанням ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Головними цілями загарбників знову стали об’єкти житлової, логістичної та критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Одещини.

Російські безпілотники заходили на територію області кількома хвилями з акваторії Чорного моря, маневруючи над житловими кварталами. Внаслідок протиповітряного бою та падіння залишків збитих апаратів руйнувань зазнали одразу кілька адрес у цивільному секторі.

Зокрема, за однією з локацій було зафіксовано влучання в триповерхову будівлю діючого готелю. За іншою адресою під удар потрапив приватний сектор: суттєвих пошкоджень зазнали надвірна господарська споруда та приватний житловий будинок.

Окремим вектором атаки стало ураження логістичного об'єкта. Уламки ворожого дрона впали на територію складського комплексу. Усередині ураженого складського приміщення виникло сильне загоряння через детонацію залишків палива БпЛА. Вогонь охопив значні запаси кормової добавки, яка зберігалася на підприємстві.

Ліквідація наслідків російського повітряного нападу тривала до самого ранку. Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) до виконання завдань за першим викликом було залучено значні сили: понад 30 рятувальників особового складу та 10 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Одеській області. Через ворожу атаку пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.