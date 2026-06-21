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Полтавська громада оголосила день жалоби після нічної атаки РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Полтавська громада оголосила день жалоби після нічної атаки РФ
У ніч на 21 червня російська терористична армія атакувала Полтавський район
фото: ДСНС Полтавщини

Двоє людей загинуло через атаку росіян

Сьогодні, 21 червня, в Полтавській громаді оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Про це повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова, передає «Главком».

«На жаль, двоє людей загинуло. Рятувальники, знайшли одне тіло під завалами. Ще одна людина померла в лікарні від отриманих травм. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

До слова, вночі 21 червня російська окупаційна армія атакувала Кропивницький. Під удар окупантів потрапив один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, двома аеробалістичними ракетами «Кинджал» та 105 ударними БпЛА.

Зауважимо, за тиждень Росія запустила по території України близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів.

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Теги: війна Полтавщина

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