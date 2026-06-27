Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори про мир: очільник МЗС Туреччини зробив несподівану заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Переговори про мир: очільник МЗС Туреччини зробив несподівану заяву
«Ми хочемо, щоб російсько-українська війна завершилася якомога швидше шляхом діалогу», – додав міністр
фото з відкритих джерел

Дипломатичний процес потрібно якнайшвидше активізувати і в цьому контексті Туреччина готова надати майданчик

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для делегацій України та РФ, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його спільну пресконференцію з очільницею МЗС Канади Анітою Ананд в Оттаві.

«Ми хочемо, щоб російсько-українська війна завершилася якомога швидше шляхом діалогу та на основі міжнародного права. На нинішньому етапі ми бачимо, що в дипломатичному процесі настав застій, бойові дії набрали темпу, а сторони зосередилися на прагненні досягти військових здобутків», – заявив Фідан.

Він зазначив, що дипломатичний процес потрібно якнайшвидше активізувати і в цьому контексті Туреччина готова надати майданчик для переговорів.

«Хочу заявити світовій громадськості так само, як ми вже повідомили сторонам, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні», – додав міністр.

Також Фідан зачепив тему саміту НАТО, який пройде в Анкарі 7-8 липня. За його словами, цей саміт буде історичним, а в контексті війни РФ проти України питання розвитку оборонної промисловості стане однією з ключових тем.

«Особливо разом із російсько-українською війною та іншими війнами на політичному й стратегічному рівнях сформувалося усвідомлення необхідності оцінити, на якому рівні перебувають країни НАТО у сфері оборонної промисловості», – сказав Фідан, додавши, що ця тема стала вже питанням, що має стратегічне значення.

Окрім того, міністр повідомив, що дискусія щодо збільшення оборонних видатків вже завершена, тож наразі союзники повинні демонструвати практичне виконання взятих на себе зобов'язань.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Путін заявив про відсутність передумов для переговорів після відкритого листа Зеленського. Тоді ж МЗС Росії оголосило про посилення ударів по Києву – і невдовзі було пошкоджено Києво-Печерську лавру.

Читайте також:

Теги: Туреччина міністр саміт війна Анкара переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські туристи та військові масово залишають Крим через удари України
Острів Крим. Що далі?
Сьогодні, 16:01
Нова армійська система: найбільше питань у тих, хто воює найдовше
Нова армійська система: найбільше питань у тих, хто воює найдовше
17 червня, 10:13
Гіперзвукова ракета «Циркон» здатна розвивати швидкість у дев'ять разів вищу за звукову
Росія планує атакувати «Цирконами» Лондон і Північну Європу – The Times
1 червня, 23:31
Іран атакував Бахрейн та Кувейт
Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася
4 червня, 01:27
Безпілотник розірвався біля пологового будинку
У пошкодженому РФ пологовому на Одещині під час тривоги народилася дівчинка
1 червня, 18:47
Трамп заявив про готовність Зеленського і Путіна до діалогу
Президент США побачив нові перспективи для миру в Україні
15 червня, 19:51
Дрони атакували нафтопереробний завод під Москвою
Кремль прокоментував атаку на Московський НПЗ
18 червня, 15:56
Вінченцо Монтелла визначився зі складом на ЧС-2026
Збірна Туреччини з футболу оголосила склад на Чемпіонат світу 2026
2 червня, 14:59
Атака на НПЗ у Москві
Удар по Москві: з’явилися супутникові фото масштабних руйнувань на нафтоперобному заводі
20 червня, 15:49

Політика

Президент Фінляндії пояснив, що насправді змусить РФ зупинити війну
Президент Фінляндії пояснив, що насправді змусить РФ зупинити війну
Переговори про мир: очільник МЗС Туреччини зробив несподівану заяву
Переговори про мир: очільник МЗС Туреччини зробив несподівану заяву
Країни Балтії запропонували ЄС новий спосіб тиску на Кремль
Країни Балтії запропонували ЄС новий спосіб тиску на Кремль
Глава МЗС Польщі пояснив, як Росія може спровокувати війну з НАТО
Глава МЗС Польщі пояснив, як Росія може спровокувати війну з НАТО
Стало відомо, хто прийме наступну конференцію з відновлення України
Стало відомо, хто прийме наступну конференцію з відновлення України
Путінські яструби вимагають відмовитися від переговорів і знищити Київ
Путінські яструби вимагають відмовитися від переговорів і знищити Київ

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua