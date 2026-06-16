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Тегеран знайшов спосіб тримати світ у напрузі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Тегеран знайшов спосіб тримати світ у напрузі
Іран може й надалі тиснути на світ через Ормузьку протоку
фото: Reuters

У Вашингтоні побоюються, що Іран перетворить контроль над ключовими морськими маршрутами на інструмент постійного тиску

Американські розвідувальні служби вважають, що Іран отримав новий потужний важіль впливу на міжнародну політику та світову економіку після подій навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Іран посилює вплив на ключові морські маршрути

За інформацією телеканалу, у Вашингтоні побоюються, що Тегеран і надалі використовуватиме можливість блокування судноплавства через Ормузьку протоку як інструмент тиску на міжнародну спільноту.

Співрозмовники CNN у розвідувальних структурах зазначають, що під час війни Іран продемонстрував здатність суттєво впливати на рух торговельних суден через один із найважливіших енергетичних маршрутів світу.

Саме через Ормузьку протоку проходить значна частина світового експорту нафти та скрапленого газу.

За словами одного з джерел, США були змушені вести складні та інтенсивні переговори з Тегераном для забезпечення повного відновлення судноплавства.

«Ми фактично передали Ірану контроль над протокою, а це зброя сильніша за «ядерку», – заявив співрозмовник телеканалу.

Загроза для економіки країн регіону

У розвідці також вважають, що Іран усвідомив власні можливості впливати на економіку країн Перської затоки через загрозу ударам по енергетичній інфраструктурі регіону.

Окрім цього, американські чиновники звертають увагу на ще один потенційний ризик. За їхніми даними, у Тегерані розглядають можливість використання союзних хуситів у Ємені для блокування Баб-ель-Мандебської протоки.

Цей морський коридор з'єднує Червоне море з Індійським океаном і є одним із найважливіших маршрутів світової торгівлі.

У разі одночасного тиску на Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки можуть виникнути серйозні перебої в постачанні енергоносіїв та товарів на світові ринки.

Нагадаємо, раніше Al Arabiya оприлюднила основні положення меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Документ передбачає відновлення судноплавства в регіоні, поступове скасування санкцій проти Тегерана, розмороження іранських активів та масштабне фінансування відновлення країни після досягнення остаточних домовленостей між сторонами.

Теги: Іран війна США нафта

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