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Удар по Москві: з’явилися супутникові фото масштабних руйнувань на нафтоперобному заводі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Удар по Москві: з’явилися супутникові фото масштабних руйнувань на нафтоперобному заводі
Атака на НПЗ у Москві
фото з відкритих джерел

На знімках видно пошкодження резервуарів

Українські безпілотники 18 червня вдруге вдарили по Московському нафтопереробному заводі у Капотні. З’явилися супутникові знімки пошкоджень. Як інформує «Главком», світлини опублікувала російська служба «Радіо Свобода».

На фотографіях видно пошкодження резервуарів. Серед них і той, що став мемом – його кришку зірвало і підняло на десятки метрів вгору вибухом через влучання.

Удар по Москві: з’явилися супутникові фото масштабних руйнувань на нафтоперобному заводі фото 1

Окрім того, на знімках можна помітити пошкоджені установки з первинної переробки нафти АВТ-6, сліди пожежі в інших частинах НПЗ, а також на ринку «Садовод», що розташований поруч.

Удар по Москві: з’явилися супутникові фото масштабних руйнувань на нафтоперобному заводі фото 2

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

Удар по Москві: з’явилися супутникові фото масштабних руйнувань на нафтоперобному заводі фото 3

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

Удар по Москві: з’явилися супутникові фото масштабних руйнувань на нафтоперобному заводі фото 4

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

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Теги: росія завод Москва війна

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