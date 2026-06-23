З'явилися супутникові знімки заводу у Воронежі після ракетного удару

Пошкоджені щонайменше дві будівлі підприємства

Збройні сили України 22 червня завдали удару по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів, який виготовляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. Сьогодні, 23 червня, з’явилися супутникові знімки пошкоджень. Як інформує «Главком», світлини опублікували «Схеми».

На фото Planet Labs за 23 червня, які є у розпорядженні журналістів, можна побачити наслідки ракетних ударів Збройних сил України по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів. Пошкоджені щонайменше дві будівлі російського підприємства.

У день атаки губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також повідомляв про пошкодження «виробничих об’єктів одного з підприємств Воронежа».

Нагадаємо, 22 червня підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали удару по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів високоточними крилатими ракетами повітряного базування. За даними військових, підприємство є одним із ключових елементів російського ВПК та виробляє електроніку для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», а також інших видів високоточної зброї. Зокрема, завод випускав транзисторні збірки та матриці для блоків крилатих ракет Х-101, напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин «Заря-61М» у складі ракет 9М727 комплексу «Іскандер-К», а також діоди й транзисторні збірки для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК «Панцир-С1».

До слова, губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, буцімто у Воронежі п'ятеро людей загинули внаслідок українського ракетного удару по заводу, який виготовляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони.

«Главком» розповідав, що Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка» розташований у Воронежі – одному з найбільших промислових центрів західної частини Росії. У регіоні також працюють інші підприємства, пов'язані з виробництвом продукції для оборонної галузі.

Станом на червень 2026 року у відкритих джерелах підтверджується щонайменше один попередній удар по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів «Сборка». У 2025 році підприємство вже атакували українські безпілотники. Тоді після нальоту близько десяти дронів у районі заводу було зафіксовано займання.