На Одещині частина жителів без світла через російську атаку

Енергетики працюють над поверненням живлення

Внаслідок чергової ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру зафіксовано знеструмлення в Одеському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Зокрема, без електропостачання залишилися мешканці Пересипського району Одеси та прилеглих населених пунктів області.

Оскільки в регіоні вже пролунав відбій повітряної тривоги, профільні служби розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над поверненням живлення до осель громадян та стабілізацією роботи мережі.

Як відомо, ввечереі 23 березня під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.