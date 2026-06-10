В Одесі рятувальники знешкодили російський дрон, який застряг у квартирі на 11 поверсі (фото, відео)

Бойова частина дрона застрягла в конструкціях на рівні 11 поверху

В Одесі поліцейські вибухотехніки провели надскладну операцію зі знешкодження ворожого безпілотника, який під час нічної атаки влучив у житловий будинок у Приморському районі, але не здетонував. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Вибухотехніки виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку уламки «Герань-2», двигун, електронні компоненти та нездетоновану бойову частину масою 50 кг вибухової речовини», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили правоохоронці, у разі детонації такої кількості тротилу в житловому масиві наслідки могли бути катастрофічними для всієї багатоповерхівки та її мешканців.

«Безпілотний літальний апарат містив смертельну небезпеку – бойову частину з 50 кг вибухової речовини, що не здетонувала. Та завдяки професійним діям правоохоронців загрозу для мешканців багатоповерхівки було нейтралізовано», – йдеться в повідомленні поліції.

Спеціалісти вибухотехнічної служби поліції спільно з рятувальниками провели екстрену евакуацію людей із небезпечної зони та розгорнули мобільний пункт допомоги.

Через загрозу вибуху та складність розташування уламків, операція тривала кілька годин. Поліцейські за допомогою спеціального висотного обладнання змогли дістатися до бойової частини безпілотника, обережно вилучити її з конструкцій будинку та спустити на землю.

Нерозірваний смертоносний вантаж було успішно вивезено на полігон у безпечне місце, де вибухотехніки провели його контрольоване знищення. Жертв та постраждалих серед цивільного населення вдалося уникнути завдяки вчасній реакції та професійним діям спецслужб.

«Главком» писав, що в Одесі російський дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Рятувальники знешкодили нерозірваний дрон. Зазначається, що рятувальники та поліцейські провели надскладну спецоперацію: за допомогою колінчатого підйомника вибухотехнік Нацполіції на висоті вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку.