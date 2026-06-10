Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі рятувальники знешкодили російський дрон, який застряг у квартирі на 11 поверсі (фото, відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі рятувальники знешкодили російський дрон, який застряг у квартирі на 11 поверсі (фото, відео)
Вибухотехніки виявили у квартирі уламки ворожого дрона
фото: Нацполіція України

Бойова частина дрона застрягла в конструкціях на рівні 11 поверху

В Одесі поліцейські вибухотехніки провели надскладну операцію зі знешкодження ворожого безпілотника, який під час нічної атаки влучив у житловий будинок у Приморському районі, але не здетонував. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Вибухотехніки виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку уламки «Герань-2», двигун, електронні компоненти та нездетоновану бойову частину масою 50 кг вибухової речовини», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили правоохоронці, у разі детонації такої кількості тротилу в житловому масиві наслідки могли бути катастрофічними для всієї багатоповерхівки та її мешканців.

«Безпілотний літальний апарат містив смертельну небезпеку – бойову частину з 50 кг вибухової речовини, що не здетонувала. Та завдяки професійним діям правоохоронців загрозу для мешканців багатоповерхівки було нейтралізовано», – йдеться в повідомленні поліції.

Спеціалісти вибухотехнічної служби поліції спільно з рятувальниками провели екстрену евакуацію людей із небезпечної зони та розгорнули мобільний пункт допомоги.

В Одесі рятувальники знешкодили російський дрон, який застряг у квартирі на 11 поверсі (фото, відео) фото 1

Через загрозу вибуху та складність розташування уламків, операція тривала кілька годин. Поліцейські за допомогою спеціального висотного обладнання змогли дістатися до бойової частини безпілотника, обережно вилучити її з конструкцій будинку та спустити на землю.

В Одесі рятувальники знешкодили російський дрон, який застряг у квартирі на 11 поверсі (фото, відео) фото 2

Нерозірваний смертоносний вантаж було успішно вивезено на полігон у безпечне місце, де вибухотехніки провели його контрольоване знищення. Жертв та постраждалих серед цивільного населення вдалося уникнути завдяки вчасній реакції та професійним діям спецслужб.

«Главком» писав, що в Одесі російський дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Рятувальники знешкодили нерозірваний дрон. Зазначається, що рятувальники та поліцейські провели надскладну спецоперацію: за допомогою колінчатого підйомника вибухотехнік Нацполіції на висоті вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку.

Читайте також:

Теги: Одеса дрон вибух поліція рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваній загрожує до дев'яти років позбавлення волі
На Київщині затримано жінку з інвалідністю, яка пропонувала ухилянтам «шлюб» за 50 тис. євро
8 червня, 17:15
У Хмельницькому працівники поліції встановлюють обставини загибелі 18-річної дівчини
У Хмельницькому 18-річна дівчина стрибнула з багатоповерхівки
7 червня, 14:04
Під вогнем ворога опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура
Поліція показала перші хвилини після російської атаки на Дніпро (відео)
3 червня, 07:42
Ворог завдав масованого удару по Україні
У Дніпрі через повторний удар ворога загинув майор служби цивільного захисту: що про нього відомо
2 червня, 10:45
Після атаки виникла пожежа у Таганрозі
Безпілотники атакували Таганрог: під удар потрапив порт
30 травня, 04:58
У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня
У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня
29 травня, 05:30
Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання
Навів «Іскандери» на Одесу. СБУ затримала клірика Московської церкви
27 травня, 10:35
Українські дрони змусили РФ терміново захищати Каспійське море
Кремль визнав нову загрозу для нафтової інфраструктури РФ
20 травня, 18:32
В окупованому Донецьку гучно
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
12 травня, 02:30

Новини

В Одесі рятувальники знешкодили російський дрон, який застряг у квартирі на 11 поверсі (фото, відео)
В Одесі рятувальники знешкодили російський дрон, який застряг у квартирі на 11 поверсі (фото, відео)
Український центр оцінювання якості освіти пояснив, чому на Одещині школярі писали НМТ майже 13 годин
Український центр оцінювання якості освіти пояснив, чому на Одещині школярі писали НМТ майже 13 годин
Майже 13 годин в укритті. Лубінець відреагував на скандал із НМТ на Одещині
Майже 13 годин в укритті. Лубінець відреагував на скандал із НМТ на Одещині
Удар по Одещині: постраждали люди, пошкоджено енергооб’єкт
Удар по Одещині: постраждали люди, пошкоджено енергооб’єкт
Керівництво одеського СІЗО відсторонено від роботи через знущання над ув’язненим: його змушували носити капці в зубах
Керівництво одеського СІЗО відсторонено від роботи через знущання над ув’язненим: його змушували носити капці в зубах
На Одещині ворог атакував дронами житлові квартали та храм, є поранений
На Одещині ворог атакував дронами житлові квартали та храм, є поранений

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua