Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 10 червня російські окупанти атакували ударними безпілотниками два цивільні суховантажні судна в акваторії Чорного моря, які прямували українським морським коридором до портів Одещини. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, пише «Главком».

Під удар потрапило торговельне судно під прапором Панами, яке прямувало до одного з портів Одеської області для завантаження металу. Внаслідок атаки на борту виникла пожежа, однак екіпаж оперативно її ліквідував. Також пошкоджень зазнало судно під прапором Барбадосу, яке перевозило пшеницю.

«На щастя, ніхто не постраждав. Обидва судна залишаються в морехідному стані та продовжили рух за маршрутом. Чергові атаки по цивільному судноплавству вкотре підтверджують, що росія свідомо загрожує безпеці морської логістики. Попри це, український морський коридор продовжує працювати та забезпечувати експорт продукції та глобальну продовольчу безпеку», – додали в Мінрозвитку.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, ворог також кількома хвилями ударів ворог атакував південь Одещини. Під удари потрапили цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Обійглося без постраждалих.

Напередодні російська терористична армія завдала ударів по двох катерах морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

Нагадаємо, 29 травня російська терористична армія за допомогою БпЛА атакувала суховантаж ANT. Він під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з порту на Одещині до Туреччини із вантажем на борту.

Раніше ворожий ударний безпілотник атакував суховантажне судно Ksl Deyang, яке перебувало в морі неподалік Одещини. На борту був екіпаж із громадян Китаю.

До слова, спеціальні підрозділи протиповітряної оборони, сформовані з портових працівників-ветеранів, вже збивають ворожі безпілотники над українськими портами. Водночас Росія за перші місяці 2026 року збільшила кількість дронових атак на портову інфраструктуру більш ніж у десять разів.