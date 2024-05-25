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На Одещині чоловік намагався перетнути кордон на матраці зі Спайдерменом

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині чоловік намагався перетнути кордон на матраці зі Спайдерменом
Прикордонники затримали чоловіка, йому загрожує штраф
фото: ДПСУ

Із собою, окрім надувного матраца, одесит мав ласти та невеличкий рюкзак

 

Прикордонники Білгород-Дністровського прикордонного загону затримали чоловіка, який намагався перетнути український кордон через річку Дністер, пливучи на надувному матраці із зображенням Людини-павука. Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

Затриманим виявився 28-річний житель Одеси. У ДПСУ розповіли, що чоловік намагався перетнути кордон через річку Турунчук, а далі – через Дністер.

Прикордонники кажуть, що затриманий самостійно склав собі маршрут, користуючись онлайн-картою. З собою, окрім надувного матраца, одесит мав ласти та невеличкий рюкзак. «Плавця» виявив і затримав прикордонний патруль на катері.

Чоловік хотів переплисти Дністер на надувному матраці
Чоловік хотів переплисти Дністер на надувному матраці
фото: ДПСУ

За спробу незаконного перетинання державного кордону на жителя Одеси склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1. Йому загрожує штраф від 3400 до 8500 грн або ж адміністративний арешт.

Нагадаємо, військовий територіального центру комплектування отримав три роки в’язниці за те, що два тижні не приходив на службу. За його словами, він не хотів служити в ТЦК, а прагнув піти на фронт. Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

До слова, Решетилівський районний суд Полтавської області визнав винним колишнього студента духовної колегії в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Теги: арешт штраф чоловік кордон Білгород

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