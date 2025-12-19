Головна Одеса Новини
search button user button menu button

«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області
Наразі рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені припинено
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Компанія повідомила про тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одещини

Через тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одеської області можливі затримки доставки посилок. Про це повідомляє«Главком» з посиланням на «Нову пошту».

«Команда Нової пошти робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше. Точний час доставки повідомимо протягом дня», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в четвер, 18 грудня, було тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

Згодом стало відомо, що рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені припинено через необхідність ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини.

До слова, ураження російськими військами мостів на півдні Одещини є частиною системної стратегії РФ з ізоляції Бессарабії та створення безпекових, логістичних і гуманітарних ризиків для регіону.

Читайте також:

Теги: Нова пошта Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни ударили дроном по мосту на Одещині
Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня
Вчора, 21:18
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі
Вчора, 03:48
Наслідки атаки на Одещину
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
13 грудня, 09:32
Пожежа на підстанції у Одеській області через атаку
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
13 грудня, 08:56
Рятувальники гасять пожежу на судні після російської атаки
Туреччина відреагувала на удар по своєму судну у порту Чорноморська
12 грудня, 23:29
Росія атакувала Одещину безпілотниками
Росія атакувала Одещину безпілотниками
10 грудня, 02:46
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували двох постраждалих
У Кілії вибухнув газ у квартирі: є постраждалі
7 грудня, 14:34
Рятувальники ліквідували займання на місці влучання
На Одещині пошкоджено енергооб’єкт через атаку РФ
3 грудня, 10:21
Листи із заборгованістю «Новій пошті» не мають жодного відношення до компанії
Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
26 листопада, 19:45

Новини

«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області
«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області
На трасі Одеса-Рені заборонено рух вантажівок через обстріл
На трасі Одеса-Рені заборонено рух вантажівок через обстріл
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)
На Одещині скасовано рух деяких поїздів
На Одещині скасовано рух деяких поїздів
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
Через атаку РФ частина Одеси залишилася без світла, води та тепла
Через атаку РФ частина Одеси залишилася без світла, води та тепла

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua