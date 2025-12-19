«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області

Компанія повідомила про тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одещини

Через тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одеської області можливі затримки доставки посилок. Про це повідомляє«Главком» з посиланням на «Нову пошту».

«Команда Нової пошти робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше. Точний час доставки повідомимо протягом дня», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в четвер, 18 грудня, було тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

Згодом стало відомо, що рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені припинено через необхідність ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини.

До слова, ураження російськими військами мостів на півдні Одещини є частиною системної стратегії РФ з ізоляції Бессарабії та створення безпекових, логістичних і гуманітарних ризиків для регіону.