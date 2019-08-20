Одеса готується до святкування головних державних свят
День Державного Прапора та річниця Незалежності України
Одеса готується відзначити День Державного Прапора України та 28-у річницю Незалежності України. На честь державних свят у місті відбудеться низка заходів.
Так, 23 серпня о 10:00 - відбудеться підняття Державного Прапора України біля одеської мерії на Думській площі.
Також цього дня на Приморському бульварі Одеси стартує традиційний Вишиванковий фестиваль, який триватиме до 26 серпня.
Крім того, 23 серпня в Літньому театрі Міського саду з 18:00 буде представлена художня виставка до Дня Незалежності України.
24 серпня в парку імені Тараса Шевченка о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам'ятника Т. Г. Шевченку. З 11:00 на естрадному майданчику «Ракушка» свою творчість представлять учасники конкурсу молодих талантів «Чорноморська зіронька».
У День Незалежності України в колоні Ходи гідності пройдуть члени ветеранських організацій, жителі Одеси та області (від пам'ятника Т. Шевченку до пам'ятного знака на честь учасників АТО, де відбудеться мітинг).
З українськими народними традиціями всі охочі зможуть ознайомитися, відвідавши IV фольклорний фестиваль «Козацькі гостини на Дерибасівській», який буде проходити 24-25 серпня в Літньому театрі Міського саду. Організатори підготували для гостей фестивалю святковий концерт, виставку-ярмарок народних умільців, показові виступи та майстер-класи бойового козацького мистецтва, флешмоб «Рушник злагоди», показ українського традиційного одягу, конкурси та розваги.
25 серпня на Трасі здоров'я з 10:00 до 11:00 буде проходити благодійний забіг «RUN4CASTLE» (від ресторану «Глечик» до Аркадії).
До Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України в міських бібліотеках пройдуть літературно-музичні зустрічі, бібліографічні огляди, тематичні бесіди та виставки, історичні екскурси. Лекції, святкові концерти, екскурсії, святкові обіди, розважальні програми проведуть для підопічних соціальних центрів, дітей соціально незахищених категорій.
З нагоди святкування 28-ї річниці Незалежності України протягом вересня для учнів загальноосвітніх закладів Одеси проведуть тематичні уроки, виховні години, бесіди, круглі столи, конференції, виставки і презентації книг, зустрічі з відомими одеситами.
ПЛАН
основних заходів із відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України
та 28-ї річниці Незалежності України
|
№
з/п
|
Дата, час
|
Місце
проведення заходу
|
Назва заходу
|
1.
|
23-24 серпня
до 07.00
|
Розміщення у районах міста на будівлях і спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності Державного Прапора України
|
2.
|
23 серпня
09.00
|
просп. Шевченка, 4
|
Підняття Державного Прапора України біля адміністративної будівлі № 1 Одеської обласної державної адміністрації
|
3.
|
23 серпня
10.00
|
Думська пл., 1
|
Підняття Державного Прапора України біля адміністративної будівлі Одеської міської ради
|
4.
|
24 серпня
10.00
|
Парк ім. Т.Г. Шевченка
|
Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку
|
5.
|
15-23 серпня
|
Бібліотеки-філії міста
|
Бесіди, бібліографічні огляди, історичні екскурси, тематичні виставки, присвячені святкуванню Дня Незалежності України
|
6.
|
19-24 серпня
|
Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка» (просп. Добровольського, 106а)
|
Виставка дитячої творчості «Ми родом з України»
|
7.
|
20 серпня
|
Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир
(вул. Успенська, 4Б)
|
Виставка до Дня Незалежності України
|
8.
|
20 серпня
10.00
|
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. М.С. Грушевського (вул. Троїцька, 49/51)
|
Бесіда та книжкова виставка «Моя Україна – держава незалежна!» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»
|
9.
|
20 серпня
12.00
|
Дитячий оздоровчий табір «Юний романтик» (вул. Рівності, 7)
|
Тематичний захід для дітей, організований фахівцями Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «День Незалежності України»
|
10.
|
21 серпня
13.00
|
Бібліотека-філія №7 (вул. Генерала Бочарова, 14)
|
Відвідування виставки літератури підопічними комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» на тему «Шлях України до незалежності»
|
11.
|
22 серпня
12.00
|
Громадська організація рідних дітей-інвалідів «Білий ангел» (Люстдорфська дор., 27)
|
Бесіда з членами громадської організації рідних дітей-інвалідів «Білий ангел» на тему «Моя країна – незалежна Україна»
|
12.
|
22 серпня
12.00
|
Дитяча бібліотека № 10 (вул. Чорноморського козацтва, 169)
|
Літературна сторінка «Серцем завжди з Україною» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
|
13.
|
22 серпня 14.00
|
вул. Богдана Хмельницького, 62
|
Святковий концерт до Дня Незалежності України для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
|
14.
|
23-26 серпня
|
Приморський бул.
|
Вишиванковий фестиваль (за окремим планом)
|
15.
|
23 серпня
|
Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1» (вул. Маразліївська, 1)
|
Урочиста лінійка з підняттям Державного Прапора України, присвячена передачі Почесної Вахти Пам’яті на Посту № 1 Почесними вартами закладів загальної середньої освіти міста
|
16.
|
23 серпня
11.00
|
Бібліотека-філія № 35 (вул. Космонавтів, 23/1)
|
Тематичний захід для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси» з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України
|
17.
|
23 серпня
11.00
|
(вул. Генерала Петрова, 47)
|
Тематична бесіда «День Незалежності України: історія, цікаві факти та традиції» для отримувачів послуг комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини»
|
18.
|
23 серпня
11.00
|
Музей воскових фігур
«У баби Уті» (вул. Рішельєвська, 4)
|
Екскурсія для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
|
19.
|
23 серпня
12.00
|
Дитяча бібліотека № 23 (вул. Чорноморського козацтва, 45)
|
Лекція «Історія Державного Прапора України» та вікторина «Державні символи України» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
|
20.
|
23 серпня
18.00
|
Міський сад
|
Картинна галерея в Літньому театрі. Виставка робіт художника Юрія Горбачова до Дня Незалежності України
|
21.
|
24 серпня
11.00
|
парк ім. Т.Г. Шевченка, естрадний майданчик «Ракушка»
|
Конкурс молодих талантів «Чорноморська зіронька»
|
22.
|
24 серпня
11.00
|
сел. Шевченко – 3
(вул. Центральна,1; вул. Рельєфна, 1)
|
Урочисте покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченку та Невідомому солдату з нагоди 28-ї річниці Незалежності України. Народне гуляння, концертно-розважальна програма
|
23.
|
24-25 серпня
10.00-18.00
|
Літній театр
(Міський сад)
|
IV фольклорний фестиваль «Козацькі гостини на Дерибасівській»
|
24.
|
25 серпня
09.00-11.00
|
Траса здоров’я
|
Благодійний забіг «RUN4CASTLE» (біжи за замок). Старт від ресторану «Глечик» – фініш – курортно-пляжний комплекс «Аркадія»
|
25.
|
27 серпня
12.00
|
вул. Іоганна Гена, 19В
|
Тематична бесіда «Шлях України до незалежності» для дітей комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
|
26.
|
Впродовж вересня
|
Заклади загальної середньої освіти міста
|
Тематичні уроки, виховні години, бесіди з питань історії здобуття Україною незалежності, розбудови демократичної держави та громадського суспільства в Україні, входження її до європейського та світового товариства. Засідання «круглого столу», проведення конференцій, просвітницьких заходів з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України; тематичні виставки книжок та презентації літератури, присвяченої історії здобуття Україною незалежності. Зустрічі учнівської молоді із вченими, представниками культури, політичними діячами України