Одеса готується до святкування головних державних свят



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День Державного Прапора та річниця Незалежності України

Одеса готується відзначити День Державного Прапора України та 28-у річницю Незалежності України. На честь державних свят у місті відбудеться низка заходів.

Так, 23 серпня о 10:00 - відбудеться підняття Державного Прапора України біля одеської мерії на Думській площі.

Також цього дня на Приморському бульварі Одеси стартує традиційний Вишиванковий фестиваль, який триватиме до 26 серпня.

Крім того, 23 серпня в Літньому театрі Міського саду з 18:00 буде представлена художня виставка до Дня Незалежності України.

24 серпня в парку імені Тараса Шевченка о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам'ятника Т. Г. Шевченку. З 11:00 на естрадному майданчику «Ракушка» свою творчість представлять учасники конкурсу молодих талантів «Чорноморська зіронька».

У День Незалежності України в колоні Ходи гідності пройдуть члени ветеранських організацій, жителі Одеси та області (від пам'ятника Т. Шевченку до пам'ятного знака на честь учасників АТО, де відбудеться мітинг).

З українськими народними традиціями всі охочі зможуть ознайомитися, відвідавши IV фольклорний фестиваль «Козацькі гостини на Дерибасівській», який буде проходити 24-25 серпня в Літньому театрі Міського саду. Організатори підготували для гостей фестивалю святковий концерт, виставку-ярмарок народних умільців, показові виступи та майстер-класи бойового козацького мистецтва, флешмоб «Рушник злагоди», показ українського традиційного одягу, конкурси та розваги.

25 серпня на Трасі здоров'я з 10:00 до 11:00 буде проходити благодійний забіг «RUN4CASTLE» (від ресторану «Глечик» до Аркадії).

До Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України в міських бібліотеках пройдуть літературно-музичні зустрічі, бібліографічні огляди, тематичні бесіди та виставки, історичні екскурси. Лекції, святкові концерти, екскурсії, святкові обіди, розважальні програми проведуть для підопічних соціальних центрів, дітей соціально незахищених категорій.

З нагоди святкування 28-ї річниці Незалежності України протягом вересня для учнів загальноосвітніх закладів Одеси проведуть тематичні уроки, виховні години, бесіди, круглі столи, конференції, виставки і презентації книг, зустрічі з відомими одеситами.

ПЛАН

основних заходів із відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України

та 28-ї річниці Незалежності України