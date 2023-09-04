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Атака на Одещину: Гуменюк пояснила тактику ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Одещину: Гуменюк пояснила тактику ворога
Російські окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області
фото з відкритих джерел

Російські сили продовжують аналізувати та тестувати можливості української системи протиповітряної оборони

Ворог використав безпілотні апарати під час масованої атаки на південь Одеської області сьогодні, і це було очікуваним розвитком подій, на відміну від застосування ракет. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Гуменюк також обговорила методи, які можуть застосовувати ворожі сили, щоб обійти українську систему протиповітряної оборони.

«Ми розуміємо, що вони роблять акцент на тому, що їм зараз доступно. У той же час, продовжуючи накопичувати певні резерви для майбутніх атак, ворог намагався потрапити по болючих місцях. Це ознака тероризму з боку ворога, тому що вони б'ють саме по цивільній інфраструктурі, адже жодного військового об'єкту там немає. Вони намагалися завдати шкоди саме тим потужностям України, завдяки яким вона тримається зараз як держава», – наголосила Гуменюк.

Глава Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони повідомила, що російські сили продовжують аналізувати та тестувати можливості української системи протиповітряної оборони. Вона також підкреслила, що наша ППО має достатню гнучкість і рухливість, що робить її об'єктом інтересу для противника.

«Зрозуміло, що вони намагаються вивчати систему оборони, систему роботи нашої протиповітряної оборони. У той же час, усі вже в умовах повномасштабного вторгнення, достатньо обізнані про те, що система протиповітряної оборони це не стаціонарні конструкції, які не можна зрушити» – сказала Гуменюк. 

Російські загарбники розуміють, що не можуть прокласти постійний маршрут для своїх ударів, тому ворог вишукує тактику, яка буде для нього максимально ефективною.

« цього разу, випускаючи дрони зі східного узбережжя Азовського моря, вони намагалися проходити вздовж акваторій. Тому що акваторії приглушають звук, на який орієнтуються, коли полюють за «шахедами». Це ухилення від викриття, це спроба використати русло річки для того, щоби бути максимально непомітними», – пояснила Гуменюк.

Вона наголосила, що система українських Сил оборони згуртовано та результативно відпрацювала за ворожими цілями під час сьогоднішньої нічної атаки «Шахедами» на Одещині.

«Розуміючи тактику ворога, наші сили протиповітряної оборони, вся система Сил оборони України, а там були задіяні і прикордонники, і нацгвардійці, і дуже багато різних елементів у прояві мобільних вогневих груп спрацювали досить ефективно», – наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль.

У ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

Теги: пожежа прикордонники окупанти держава ворог Одещина

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